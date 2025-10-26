それドコの！？→ 実は 【しまむら】なんです！ 大人の高見え♡「チェック柄ジャケット」

一枚羽織るだけで、こなれた大人の雰囲気を醸し出せそうな「チェック柄ジャケット」。実は【しまむら】でゲットできます。今回ご紹介するのは、クラシカルなブラウンチェックに、ゆるめのシルエットが今っぽい抜け感をプラスする高見えジャケット。ぜひ秋コーデで活躍させて。

コーデにプラスで即おしゃれ見え

【しまむら】「CHO ＊ チェックジャケット」\3,289（税込）

落ち着いたトーンの細かいギンガムチェックが、上品で知的な印象をプラスするジャケット。ドロップショルダーのゆったりシルエットなので、堅苦しくならず抜け感のある着こなしに。ダブルボタンがクラシカルで、コーデに取り入れるだけでグッとおしゃれ度がアップしそう。

秋色ジャケットで大人カジュアルコーデ

シンプルな白ニットトップスに、ゆったりとしたブラウンのワイドパンツを合わせたジャケットコーデ。きちんと感を残しつつもかっちりしすぎず、余裕のある抜け感コーデに仕上がっています。ダークなワントーンコーデも素敵ですが、ポイントで白を忍ばせることで、さりげない遊び心をプラスできそう。

Writer：licca.M