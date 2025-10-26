「上着持ってくればよかった」となる前に！【ワークマン】持ち運び便利♡「優秀ジャケット」

秋は肌寒さに加え、天候が変わりやすい季節。出先で、上着を持ってくればよかった……。と感じる瞬間も増えてくるかも。そんなときに頼れるのが【ワークマン】のジャケット。デザイン性と機能性を兼ね備え、コンパクトに持ち運びもできる優秀アイテムです。バッグに忍ばせておけば、急な気温差や天候の変化にもスマートに対応できそう。

使い勝手が良く機能的なジャケット

【ワークマン】「レディーストランスフォームジャケット」\2,500（税込）

アウトドアテイストが可愛いジャケットは、A4サイズのショルダーバッグに変身するトランスフォーム仕様。背中のポケットに収納すれば、あっという間にコンパクトなバッグへ様変わりする便利な一枚です。高撥水に加えUVカット機能も備えているため、普段使いはもちろん、ランニングシーンでも活躍しそう。

秋コーデが重たくならない軽やかさ

女性のきれい見えを引き立てる5色のカラバリは、フェミニンなコーデにも自然に馴染むラインナップ。後ろ裾をやや長めにしたシルエットが、女性らしい自然な抜け感を添えてくれます。機能性を備えつつ、さっと羽織れる軽やかな素材感で、秋の装いが重たく沈まないのも嬉しいポイント。スマートに持ち歩けるため、旅行のお供にもぴったりです。

こだわり設計で快適さをサポート

【ワークマン】「レディースレインジャケットストレッチパーフェクト」\2,900（税込）

レインジャケットは、一枚あると頼りになります。雨の日に役立つ防水・撥水機能はもちろん、2WAYストレッチ素材と立体シルエットで動きやすさも優秀です。袖口の面ファスナーやフードのサイズ調整など、細部まで行き届いた工夫も注目ポイント。収納袋はポケット内側に取り付けられているため、探す手間もなくスマートに持ち歩けそうです。

上品でラフすぎない大人のデザイン

スタイリッシュなルックスで、タウンユースにぴったりな一枚。ラフさ控えめの上品なデザインは、通勤時のきちんとしたスタイルにもすっと馴染みます。落ち着いたカラーからビビッドな色合いまで揃う4色展開で、気分やシーンに合わせて使い分けるのもおすすめ。雨の日だけでなく、軽アウターとしても使いやすいジャケットです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S