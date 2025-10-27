こりゃプチプラに見えない！【大人のハニーズ】40・50代が狙いたい♡「ファッション小物」
気負わず使えて、しっかり華やぐ――そんなちょうどいいバランスの「ファッション小物」を探している人におすすめなのが【ハニーズ】の一部店舗で買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のラインナップ。プチプラとは思えない高見えデザインで、40・50代の装いにさりげなく品を添えてくれます。大人世代にぴったりのファッション小物で、毎日の着こなしを格上げできそう。
さらっと巻けてコーデを格上げするスカーフ
【GLACIER lusso】「シルク混パネルスカーフ」\1,780（税込）
何気なく首に巻くだけで顔まわりをパッと華やかに見せてくれるスカーフは、大人の心強い味方。シンプルコーデのアクセントにぴったりです。2千円以下のプチプラながらシルク混素材を使っており、公式サイトによると「軽くて薄く、巻きやすい」とのこと。これまでスカーフはハードルが高いと二の足を踏んでいた人も、挑戦しやすいはず。
リバーシブルベルトでコーデに合わせた色選びを
【GLACIER lusso】「リバーシブルベルト」\2,480（税込）
手持ちのベルトがコーデと合わないけれど、妥協して使っている……なんてお悩みを解決してくれそうなのが、こちらのベルト。黒 × グレー・茶 × 黒・グレージュ × 茶の使いやすい2色の組み合わせで、着こなしに合わせて使い分けられます。バッグやシューズなどと色を合わせて、コーデの完成度をアップさせて。プチプラながら本革を使用しており、長く愛用できそうなのも嬉しいポイント。
トレンドのY字ネックレスを気軽に取り入れて
【GLACIER lusso】「ニッケルフリーネックレス」\2,200（税込）
プチプラのアクセサリーなら、流行りのモデルも気負わず取り入れられそう。程よい存在感で幅広いコーデにマッチするY字型のネックレスは、今年注目されているアイテムのひとつ。コーデに立体感が出て、縦のラインでスタイルアップも狙えそうです。さらにこちらは、前後を入れ替えて2WAYで使用可能。Y字を背中に持ってきて、前をシンプルに決めるのも大人の余裕を感じます。
ニュアンスたっぷりのバングルで手元にこなれ感を
【GLACIER lusso】「ニュアンスバングル」\2,090（税込）
朝晩と日中、室内と外など温度差があると、出かけるときに羽織っていた上着を脱ぐシーンも少なくありません。そんなときに、腕まわりがどこか物足りなく感じることも……。そこでおすすめなのが、存在感のあるバングルです。2本を重ねづけしたようなデザインと曲線的なラインが、こなれ感たっぷり。腕をすっきり見せる効果も期待できそうです。
※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：tama.N