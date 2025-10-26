孫を見て「うちの娘にそっくり♡」義両親にモヤッ → 幼稚園の先生の『思わぬ一言』に救われた話

子供は誕生から成長していく過程で、色々な親族の特徴が出たり、顔立ちがコロコロ変わることもありますよね。

そんな成長の様子を素直に喜べずモヤモヤするのは……

筆者の知人S子さんの話をお届けします。

孫は義妹にそっくり！

S子さんには幼稚園に通う5歳の娘A子ちゃんがいます。

A子ちゃんが生まれた時、義両親はその顔を見るなり、

「Y子（S子さんの夫の妹）にそっくりだ！」

と喜びました。

その後も成長を追うごとに、



「やっぱりY子にそっくりね。この目元とか鼻筋とか」



と、義妹に似ていることがよほど嬉しいのか、会うたびに言われました。

確かに義妹に似ている部分もあるとは思うのですが、客観的に見て、A子ちゃんはS子さんにそっくりな顔立ちをしています。



S子さんも思うところがあり、



「私にも似ていると思うんですけどね～」



と伝えてはみるのですが、義両親は頑なに義妹似だと言い張るのです。



S子さんはなんだか自分の存在が認められていないような気がして、モヤモヤする毎日でした。

幼稚園の敬老参観にて

そんなある日。



幼稚園のイベントの一つで、敬老参観というものがあり、義両親がS子さんに案内されてやって来ました。



教室の前まで行くと、担任の先生が迎えてくれ、



「A子ちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんですね。A子ちゃん、ママにそっくりですよね～。目元とか鼻筋とか！」

先生からまさかの言葉

思いがけない先生の言葉に、義両親が内心どう思っているか分かりませんがS子さんは救われたような気持ちになりました。

自分の存在を一切認めないような空気が辛かったS子さんにとって、先生の言葉はとても嬉しいものだったのです。

その後、義両親は客観的に見てもA子ちゃんがS子さんに似ていると理解したのか、一方的に言い張ることはなくなったそうです。

FTNコラムニスト：田辺詩織

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。