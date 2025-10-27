大手芸能事務所「スターダストプロモーション」が新たな才能を発掘する「第４回 スター☆オーディション」の最終選考会が２６日、都内で行われ、東京都の中学２年・山中島世夏（やまなかじま・せな）さん（１４）、沖縄県の中学２年・岩瀬夕由（いわせ・ゆうゆ）さん（１４）がグランプリに輝いた。

応募総数１万２４５８人の中から選ばれた原石。２人は「緊張しました…」と声をそろえたが、最終選考会では堂々とした振る舞いで見事頂点に立った。ダンス歴４年でヒップホップやロックダンス、フリースタイルなど多ジャンルを踊っている山中島さんは特技パートでしなやかなダンスを披露。「個性を出して頑張れた」と胸を張る。現在成長期真っ最中で「身長をもっと伸ばして、どんな服でも似合うようなモデルになれたら」と夢を掲げた。

東京に来たのは２度目という岩瀬さんは「めっちゃビルがあって、都会は人が多い…」と驚く初々しい一面も。特技披露では「世界一長い首都」と呼ばれるタイ・バンコクの正式名称（１２１文字）、ピカソの本名（９３文字）を暗唱。「クイズを見ていて思いついて、１日で覚えました」と記憶力のよさを発揮した。「自分の演技で見てくれている人の心や感情を動かせるような女優さんになりたい」と目を輝かせた。

なお特別賞は福岡県の薬師寺梨央さん（１６）、東京都の富永朋貴さん（１２）、沖縄県の亀谷珠奈さん（１２）、兵庫県の追田愛唯さん（１１）が受賞した。

◆山中島 世夏（やまなかじま・せな）２０１１年８月４日、東京都出身。１４歳。趣味はダンス。得意な教科は理科、苦手な教科は国語。あこがれは北村匠海。身長１５５センチ。

◆岩瀬 夕由（いわせ・ゆうゆ）２０１１年８月１２日、沖縄県出身。１４歳。趣味はフルーツを食べること。好きな教科は国語（漢字）、苦手な教科は理科。あこがれは浜辺美波。身長１５９・３センチ。

〇…オーディションのプレゼンターは女優の北川景子（３９）が務めた。同オーディションを毎回見守っている北川は「とても頼もしい。回を追うごとにレベルが上がっています」と粒ぞろいの原石に太鼓判。山中島さんから「芸能界で大切なことはなんですか」と質問されると「一番大切なのは、自分の気持ちに正直にいること」とアドバイスをしていた。