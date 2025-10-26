スタイリスト金子夏子によるイベント「夏子の部屋」が代々木で開催、スキーアイテムにフォーカス

スタイリスト金子夏子が企画するスキーをテーマにしたポップアップイベント「SKI POP UP 夏子の部屋」が代々木のhako galleryで開催される。期間は11月7日から9日まで。

「SKI POP UP 夏子の部屋」は、金子が趣味として10年以上続けているスキーをテーマにしたイベント。昨年の10月に初開催され、今回が二度目となる。

会場では、新作スキーウェアの展示と試着会を実施。「ホグロフス（Haglöfs）」「ノローナ（Norrøna）」「フーディニ（HOUDINI）」「パーマネントユニオン（PERMANENT UNION）」「クレッタルムーセン（Klättermusen）」「パタゴニア（Patagonia）」「アークテリクス（ARC'TERYX）」「ボーゲン（BOGEN）」「ティートンブロス（TETON BROS.）」「ポック（POC）」「ヘストラ（HESTRA）」「スウィートプロテクション（Sweet Protection）」「ソレル（SOREL）」といった国内外の13ブランドが参加し、各ブランドのスタッフから新作紹介を受けられる「アテンドタイム」を設ける。

また、ブックディレクター鈴木美波が選書したスキーや山、冬を題材にした本を取り扱うコーナーを用意するほか、スキーにまつわる古着Tシャツやスキーソックス、CBD配合スポーツバーム、無添加トレイルフード、コーヒー、クラフトビールなどを販売する。

金子は「日本は山も雪も良くて、とても恵まれた自然がある。このイベントがスキーをはじめるきっかけになり、スキーや自然を楽しむ人が増えるといいなと思う」とコメントしている。

■SKI POP UP 夏子の部屋

会期：2025年11月7日（金）〜11月9日（日）

会場：hako gallery

所在地：東京都渋谷区西原3-1-4

営業時間：7日（金）16:00〜21:00、8日（土）12:00〜20:00、9日（日）12:00〜19:00