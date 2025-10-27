アーセナルは10番エゼが古巣相手に豪快ボレー弾! 鎌田先発出場のパレスは不発に終わる
[10.26 プレミアリーグ第9節 アーセナル 1-0 クリスタル・パレス]
プレミアリーグは26日に第9節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でアーセナルと対戦し、0-1で敗戦。先発出場の鎌田は後半29分に途中交代となった。
首位を走るアーセナルはホームに9位・クリスタル・パレスを迎えた。パレスは鎌田が2ボランチの一角で先発出場。手堅い堅守速攻で、アーセナル相手にチャンスを狙った。
均衡が崩れたのは前半39分。アーセナルはFKからのこぼれ球をMFエベレチ・エゼが豪快ボレーを叩き込む。今夏までパレスに所属していた背番号10が恩返しのゴールで先制点を手にした。
追いかける展開となったパレスだが、1点が遠い。鎌田は後半29分に途中交代となった。
そのまま試合は終了し、アーセナルは公式戦5試合連続のクリーンシートでリーグ戦4連勝で首位をキープした。
