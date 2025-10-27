¾åÅÄåºÀ¤&ÅÏÊÕ¹ä¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾å°ÌÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â¡ÄPSV¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¶þ¤·¤Æ½é¹õÀ±
[10.26 ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè9Àá ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 2-3 PSV]
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ï26Æü¤ËÂè9Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏPSV¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-3¤ÇÇÔÀï¡£ÆüËÜ¿Í2Áª¼ê¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡8¾¡1Ê¬¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤È¡¢7¾¡1ÇÔ1Ê¬¤Ç2°Ì¤ÎPSV¤Ë¤è¤ë¾å°ÌÂÐ·è¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï½øÈ×¤«¤éÁ°Àþ¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¾åÅÄ¤¬Å¨¿ØÉÕ¶á¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Á°È¾30Ê¬¤Ë¤ÏMF¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ð¥ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò0-1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¸åÈ¾5Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¡£MF¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æµ°Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·PSV¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¾¡¤Á±Û¤¹¡£¼ºÅÀ¤«¤é1Ê¬¸å¤Î¸åÈ¾6Ê¬¡¢PAº¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ð¥ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢2-1¤È¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇµÞÉÂ¿Í¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤Ï¿ôÊ¬´ÖÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾15Ê¬¡¢PSV¤Ï¤µ¤é¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤éÅ¨¿Ø¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢PA¼êÁ°¤Þ¤ÇÍè¤¿¥µ¥¤¥Ð¥ê¤¬¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯Ã£À®¤Ç3-1¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾28Ê¬¤ËÅ¨¿ØPAÆâ¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤È¡¢¾åÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤ÆÇÈ¾õ¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏMF¥¦¥µ¥Þ¡¦¥¿¥ë¥¬¥ê¥ó¤¬¥Ü¥ì¡¼¤ò·è¤á¡¢2-3¤È1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£35Ê¬¤Ë¤Ï¾åÅÄ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÅ¨¿Ø¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤À¤¬¡¢1ÅÀµÚ¤Ð¤º¤Ë2-3¤ÇÇÔÀï¡£¾åÅÄ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤¿¤â¤Î¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡£ÅÏÊÕ¤Ï1¼ºÅÀÌÜ¤³¤½´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¼éÈ÷¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡¾å°ÌÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿PSV¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤Ë¡£¤À¤¬¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
