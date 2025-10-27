エムバペ＆ベリンガム弾で首位マドリーが２位の宿敵バルサを２−１で撃破！勝点差を５に広げる【エル・クラシコ】
10月26日に開催されたラ・リーガの第10節で、首位のレアル・マドリーと２ポイント差で２位の宿敵バルセロナが前者のホームで激突した。
マドリーは開始12分、エムバペが強烈なシュートを叩き込むも、VARチェックでオフサイドとなる。
それでも22分、ベリンガムの見事なスルーパスに反応したエムバペが抜け出し、鋭いシュートで先制点を奪う。
さらに34分にもヴィニシウスが好機を迎えたが、GKシュチェスニーにセーブされた。
迎えた38分、ショートカウンターを浴びると、ラッシュフォードのクロスをフェルミン・ロペスに流し込まれ、同点に追いつかれる。
それでも43分、セットプレーの流れからヴィニシウスのクロスをミリトンがヘッドで折り返すと、ゴール前で待ち構えていたベリンガムがねじ込み、勝ち越しゴールを挙げる。
後半に入って52分、ハンドでPKを獲得するも、エムバぺがシュチェスニーに止められ、３点目のチャンスを逃す。
その後はバルサがボールを握って攻め込んだものの、ゴールを割らせない。
後半アディショナルタイムには相手MFペドリが２枚目のイエローカードで退場となったなか、マドリーが伝統のエル・クラシコに２−１で勝利。勝点差を５に広げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ベリンガムの超絶スルーパスからエムバペが先制弾
