「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手（２７）が敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第２戦に先発し、９回を１０５球、４安打８奪三振１失点の好投でチームを勝利に導いた。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に続く、ポストシーズン（ＰＳ）史上２４年ぶりの２試合連続完投勝利の偉業を成し遂げた。ＰＳ通算５勝目でダルビッシュ、田中将の日本選手最多に並んだ。両軍はシリーズ１勝１敗で戦いの舞台をロサンゼルスに移し、２７日の第３戦に臨む。

派手なガッツポーズもなければ、雄たけびもない。高く上がった打球が三塁マンシーのグラブに収まるのを見届けた山本が静かな笑みを浮かべた。捕手スミスと厚い抱擁を交わした後、相棒の背中をポンポンと叩き、感謝の気持ちを表した。

「チームの戦力になれたという実感がすごくある。すごくうれしい」

前夜の第１戦は投壊１１失点の惨敗。連敗すれば、優勝確率が１９％まで急降下する大事な一戦で山本が奮起した。

「きょうは絶対勝たないといけないと、すごく気持ちが入った」

味方打線から１点の援護を受けた直後の初回のマウンド。連打で無死一、三塁のピンチを背負ったが、動じなかった。後続を２三振に仕留めるなど得点を与えず、敵地ファンにため息をつかせた。

圧巻の投球は三回途中から。死球と安打、さらに犠飛で同点に追いつかれた後だ。「すごく悔しかったですけど、まだ同点だったのでうまく（気持ちを）切り替えて投げ続けられた」。序盤はスプリットとカーブを多投する配球でリズムをつかみ、中盤からはスライダーとカットボールを織り交ぜ三振をしないことで知られる強力打線を圧倒した。

「僕の投球スタイルはどのボールもストライクゾーンを狙って思い切り投げていく。自分の投球に集中した」

味方打線が七回に勝ち越しに成功。リードを４点に広げた直後の八回には３者連続三振で敵の心をへし折った。

八回を終えて９３球。「まだ球数も余裕があったのでいけるかなと思った」。首脳陣から続投の意思確認は一切なし。最後は２０打者連続アウトの快投で、２００１年のシリング（ダイヤモンドバックス）以来２４年ぶりとなる２試合連続完投勝利を達成。ロバーツ監督は開口一番、「見事。非常に競争心が強く、特別だった。ゾーンに入っていた」と称えた。

山本の次の登板は敵地で行われる第６戦の見込み。３勝２敗、もしくは２勝３敗で迎える大一番。６日後のマウンドを見据えて戦闘態勢を整える。