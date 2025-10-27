エバートンvsトッテナム スタメン発表
[10.26 プレミアリーグ第9節](Hill Dickinson Stadium)
※25:30開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 18 ジャック・グリーリッシュ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 23 シェイマス・コールマン
DF 39 アダム・アズヌー
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 34 M. Röhl
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 11 ティエルノ・バリー
監督
デイビッド・モイーズ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 22 ブレナン・ジョンソン
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 67 J. Byfield
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 9 リシャルリソン
FW 11 マティス・テル
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります