◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルージェイズ （2025年10月25日 トロント）

ドジャース・山本のPS2試合連続完投勝利は、現代のメジャーリーグの投手育成に一石を投じるかもしれない。今季限りで現役引退を表明している通算223勝、サイ・ヤング賞3度の左腕カーショーは試合後に感心したようにこう言った。

「これが“野球が戻るべき姿”の兆しかもしれない。先発投手同士の真っ向勝負、試合終盤まで投げ合う姿はいつだって魅力的。今回のヨシ（山本）の投球が将来のヒントになる」

レジェンド左腕は好投の秘訣（ひけつ）を「投げ方に無駄な動きが一切なくてとても効率的」と分析。「ヨシの今の状態であれば150球でも投げられると思う」と言った。また、マーク・プライアー投手コーチは「今の状態が一番いい。01年のカート・シリング（当時ダイヤモンドバックス）のレベル。投手の役割、起用法が変化している現代でヨシは“未知の領域”に足を踏み入れていると言っていい」と絶賛した。

シーズン終盤から好投を続ける先発陣の中でも山本は“別格”で「ヨシはその中でも群を抜いている。これ以上褒め言葉が見つからないくらいだ。この打線を相手に、敵地のWSの舞台であの投球をするなんて信じられない」とフリーマン。抜群の制球力を「まるで“ノミを狙い撃ちする”みたいに正確にコントロールしていた」と表現して称えた。（柳原 直之）