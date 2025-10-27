◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルージェイズ （2025年10月25日 トロント）

ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第2戦は25日（日本時間26日）、ドジャースが5―1でブルージェイズを下し、対戦成績を1勝1敗のタイとした。先発・山本由伸投手（27）が9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振でWS初完投勝利。01年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来24年ぶりのポストシーズン（PS）2試合連続完投勝ちとなった。第3戦はロサンゼルスに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。

歓声がしぼむ敵地の真ん中で、右手人さし指を高々と突き上げた。105球目、山本が96・9マイル（約156キロ）の直球でバーショを三飛。4安打完投勝利を決める打球を指さす姿は、仁王立ちの「1番ポーズ」のようだった。

「今日は絶対に勝たないといけない、と凄く気持ちが入っていた。最後までいけるとは思わなかった。しっかり1イニングずつ投げていけたので、結果につながったと思う」

先手を取られて迎えた敵地での第2戦。初回にいきなり無死一、三塁のピンチを招いた。打席にはポストシーズン6本塁打のゲレロ。6球中5球スプリットでカウント2―2とすると、7球目のカーブで空振り三振を奪った。2死からは前日本塁打を放ったバーショを、フルカウントから内角カーブで見逃し三振。敵地トロントからは車で1時間30分ほどの距離にある「世界3大瀑布（ばくふ）」のひとつ「ナイアガラの滝」のようにカーブは大きな落差で落ちた。「カーブが効いた分、スプリットも有効に決まり、投球の幅を広げられた」。23球を要して絶体絶命のピンチを脱し勢いに乗った。

3回に犠飛で同点とされたが、それ以降は20打者連続アウトの完璧な投球。「（3回は）先頭の死球からの失点で凄く悔しかったが、まだ同点。うまく切り替えて投げ続けられた」。前日14安打11得点を挙げた両リーグ最高打率・265の強力打線を、自在な投球で封じた。

リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続くPS2試合連続完投勝利は、01年のシリング（Dバックス）以来24年ぶり。WS完投勝利は88年のハーシュハイザー以来球団37年ぶりだ。シリングは01年にPS3戦連続完投で球団史上初の世界一に貢献。レッドソックス時代の04年も右足首に負傷を負い「血染めの靴下」でWS制覇に導き「バンビーノの呪い」を解いた“優勝請負人”だ。次回先発見込みの31日（日本時間11月1日）の第6戦まで回り好投すれば09年の松井秀喜（ヤンキース）以来日本選手2人目のWSでのMVPの可能性もある。

メジャー2年目で早くも田中将（現巨人）、ダルビッシュ（パドレス）と並ぶ日本投手PS最多の5勝目。「チームの戦力になれた実感があるので凄くうれしい」。もはや欠かせない大黒柱が、本拠へ戻るチームに勢いをもたらした。（杉浦大介通信員）

≪ドジャースでは37年ぶりWS完投≫ドジャースの山本が4安打1失点でWS自身初の完投勝利。WSでの完投勝利は15年のクエト（ロイヤルズ）以来10年ぶりで00年以降では6人目。ド軍では88年のオレル・ハーシュハイザー以来37年ぶりだった。また、WSで最後の20打者連続アウトは1956年の第5戦で完全試合を達成したD・ラーセン（ヤンキース）の27人以来69年ぶりだった。山本は昨年に続くWS通算2勝目で、松坂大輔（レッドソックス）の1勝（07年）を抜き日本選手初の2勝目。PS通算5勝は日本選手最多タイとなった。

【由伸に聞く】

――初回は球数が増えた。

「やることは決めていた。初回はランナーをためたけど、なんとかゼロで乗り切れたので切り替えていけた」

――完投できるイメージは。

「5回終わったときに71球だったのでそこでもまだ9回までは意識してなかった。8回終わったときにまだ球数も少し余裕があったので、いけるかなと思った」

――スプリットも割合が多かった。

「試合前のブルペンからスプリットは凄く落ちていた。感覚はいつも通りだが、数値的には凄く落ちていて、凄く調子は良かった。初回からピンチだったので、自然と増えたのでは」

――ドジャースではサンディ・コーファックス、オーレル・ハーシュハイザーもWSで完投している。

「もうとにかくうれしく思う。分からないですけど、はい（笑い）」