ワールドシリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルージェイズ （2025年10月25日 トロント）

【森繁和 視点】もしこのままドジャースがワールドシリーズを連覇したら、「世界を制したカーブ」と称されるかもしれない。縦にどろんと大きく割れる山本のカーブは、昔でいうところのドロップ。ド軍のカーショーらスピードの速いパワーカーブを投げる投手は大リーグにもいるが、山本のそれは未知の球種だろう。

最も威力を発揮したのは初回無死一、三塁。絶好調の主砲ゲレロに、2―2からの7球目に約130キロのカーブを投げ込んで空振り三振を奪った。ほぼ真ん中だったが、ゲレロの頭にはまるでなかった球種だったはず。山本にしてみれば最も安全なボールを選んだ。

2死後にはバーショも見逃し三振に仕留めたカーブは決め球だけでなくカウント球にもなる。直球との球速差は25キロ前後。緩いカーブを多投されたブルージェイズの打者は体が投手側に突っ込み、直球により差し込まれる形になった。投手としては理想の形。さらに追い込まれればスプリットがある。自然と早打ちになり、105球での無四球完投勝利につながった。

不安が残る中継ぎ陣を休ませられた上に、前日11得点のブ軍打線の勢いも止めた。大舞台でのこの投球は来季以降につながる。日本投手初のサイ・ヤング賞も夢ではなくなるだろう。