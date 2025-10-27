プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「炒めキノコの混ぜ寿司」 「エリンギの唐揚げ」 「タコのおろしキュウリ和え」 の全3品。
甘辛く炊いたキノコを混ぜた彩りキレイなお寿司をメインに、唐揚げとヘルシーな副菜を添えて。

【主食】炒めキノコの混ぜ寿司
シイタケ、シメジ、エノキ・・・キノコがたっぷり入った混ぜ寿司です。

調理時間：30分
カロリー：494Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

シイタケ  (干し)3~4個
シメジ  1パック エノキ  (小)1袋
ツナ  (缶)1缶(70g)
＜調味料＞
  酒  大さじ3
  みりん  小さじ2
  砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1.5
＜酢飯＞
  ご飯  (炊きたて)1.5合分
  作り置き甘酢  大さじ2~3
＜錦糸卵＞
  卵  1個
  酒  小さじ1
  みりん  小さじ1
  塩  少々
ミツバ  (刻み)1/4束分
イクラ  適量

【下準備】

シイタケは水につけて柔らかくもどす。水気を絞って軸を切り落とし、笠は薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

エノキは石づきを切り落とし、長さを3等分に切って根元をほぐす。ツナは油をきる。＜酢飯＞の材料を混ぜ合わせ、粗熱を取る。

＜錦糸卵＞の材料を混ぜ合わせ、フライパンを中火で熱して分量外のサラダ油を薄くひく。卵液を流し入れ、フライパンを回しながら全体に広げる。卵が乾いた状態になったら、ひっくり返してサッと焼き、まな板に広げて冷ます。長さ4cmのせん切りにする。

【作り方】

1. 鍋に＜調味料＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったらシイタケ、シメジ、エノキ、ツナを加える。

2. 全体にしんなりして、汁気がほとんどなくなるまでさらに7〜8分煮詰める。粗熱が取れたら＜酢飯＞に加え、混ぜ合わせる。

3. 器によそって＜錦糸卵＞、ミツバ、イクラを散らす。

【副菜】エリンギの唐揚げ
しっかりと下味をつけることでエリンギが立派な一品に！　カリッと揚げるのがポイント！

調理時間：30分
カロリー：239Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

エリンギ  2~3本 ＜下味＞
  酒  小さじ2
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1.5
  ゴマ油  小さじ1
  ショウガ  (すりおろし)1片分
  ニンニク  (すりおろし)1片分
＜衣＞
  小麦粉  30g
  ベーキングパウダー  小さじ1/2
  水  50ml
片栗粉  適量 揚げ油  適量

【下準備】

エリンギは長さを2〜3等分に切り、さらに縦6〜8等分に切る。ボウルで＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 抗菌のビニール袋にエリンギと＜下味＞の材料を入れ、10分おく。揚げ油を170℃に予熱し始める。

2. ＜衣＞のボウルに(1)を汁ごと入れ、からめる。さらに片栗粉をまぶし、170℃の揚げ油でカリッと揚げ、油をきって器に盛る。

揚げ油に入れたら、衣がかたまるまで触らないようにしましょう。

【副菜】タコのおろしキュウリ和え
キュウリをすりおろして緑色がきれいな和え物に！

調理時間：10分
カロリー：68Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ゆでタコ足  1~2本 キュウリ  1/2~1本 ショウガ  (せん切り)1/2片分
ポン酢しょうゆ  適量 ゴマ油  少々

【下準備】

ゆでタコ足は食べやすい大きさの薄切りにする。キュウリはすりおろす。

【作り方】

1. 全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。

