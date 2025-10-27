【今日の献立】2025年10月27日(月)「炒めキノコの混ぜ寿司」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「炒めキノコの混ぜ寿司」 「エリンギの唐揚げ」 「タコのおろしキュウリ和え」 の全3品。
甘辛く炊いたキノコを混ぜた彩りキレイなお寿司をメインに、唐揚げとヘルシーな副菜を添えて。
【主食】炒めキノコの混ぜ寿司
シイタケ、シメジ、エノキ・・・キノコがたっぷり入った混ぜ寿司です。
調理時間：30分
カロリー：494Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
シメジ 1パック エノキ (小)1袋
ツナ (缶)1缶(70g)
＜調味料＞
酒 大さじ3
みりん 小さじ2
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1.5
＜酢飯＞
ご飯 (炊きたて)1.5合分
作り置き甘酢 大さじ2~3
＜錦糸卵＞
卵 1個
酒 小さじ1
みりん 小さじ1
塩 少々
ミツバ (刻み)1/4束分
イクラ 適量
エノキは石づきを切り落とし、長さを3等分に切って根元をほぐす。ツナは油をきる。＜酢飯＞の材料を混ぜ合わせ、粗熱を取る。
＜錦糸卵＞の材料を混ぜ合わせ、フライパンを中火で熱して分量外のサラダ油を薄くひく。卵液を流し入れ、フライパンを回しながら全体に広げる。卵が乾いた状態になったら、ひっくり返してサッと焼き、まな板に広げて冷ます。長さ4cmのせん切りにする。
2. 全体にしんなりして、汁気がほとんどなくなるまでさらに7〜8分煮詰める。粗熱が取れたら＜酢飯＞に加え、混ぜ合わせる。
3. 器によそって＜錦糸卵＞、ミツバ、イクラを散らす。
【副菜】エリンギの唐揚げ
しっかりと下味をつけることでエリンギが立派な一品に！ カリッと揚げるのがポイント！
調理時間：30分
カロリー：239Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
酒 小さじ2
砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1.5
ゴマ油 小さじ1
ショウガ (すりおろし)1片分
ニンニク (すりおろし)1片分
＜衣＞
小麦粉 30g
ベーキングパウダー 小さじ1/2
水 50ml
片栗粉 適量 揚げ油 適量
2. ＜衣＞のボウルに(1)を汁ごと入れ、からめる。さらに片栗粉をまぶし、170℃の揚げ油でカリッと揚げ、油をきって器に盛る。
揚げ油に入れたら、衣がかたまるまで触らないようにしましょう。
【副菜】タコのおろしキュウリ和え
キュウリをすりおろして緑色がきれいな和え物に！
調理時間：10分
カロリー：68Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ポン酢しょうゆ 適量 ゴマ油 少々
甘辛く炊いたキノコを混ぜた彩りキレイなお寿司をメインに、唐揚げとヘルシーな副菜を添えて。
【主食】炒めキノコの混ぜ寿司
シイタケ、シメジ、エノキ・・・キノコがたっぷり入った混ぜ寿司です。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：494Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）シイタケ (干し)3~4個
シメジ 1パック エノキ (小)1袋
ツナ (缶)1缶(70g)
＜調味料＞
酒 大さじ3
みりん 小さじ2
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1.5
＜酢飯＞
ご飯 (炊きたて)1.5合分
作り置き甘酢 大さじ2~3
＜錦糸卵＞
卵 1個
酒 小さじ1
みりん 小さじ1
塩 少々
ミツバ (刻み)1/4束分
イクラ 適量
【下準備】シイタケは水につけて柔らかくもどす。水気を絞って軸を切り落とし、笠は薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
©Eレシピ
エノキは石づきを切り落とし、長さを3等分に切って根元をほぐす。ツナは油をきる。＜酢飯＞の材料を混ぜ合わせ、粗熱を取る。
©Eレシピ
＜錦糸卵＞の材料を混ぜ合わせ、フライパンを中火で熱して分量外のサラダ油を薄くひく。卵液を流し入れ、フライパンを回しながら全体に広げる。卵が乾いた状態になったら、ひっくり返してサッと焼き、まな板に広げて冷ます。長さ4cmのせん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜調味料＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったらシイタケ、シメジ、エノキ、ツナを加える。
©Eレシピ
2. 全体にしんなりして、汁気がほとんどなくなるまでさらに7〜8分煮詰める。粗熱が取れたら＜酢飯＞に加え、混ぜ合わせる。
©Eレシピ
3. 器によそって＜錦糸卵＞、ミツバ、イクラを散らす。
©Eレシピ
【副菜】エリンギの唐揚げ
しっかりと下味をつけることでエリンギが立派な一品に！ カリッと揚げるのがポイント！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：239Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）エリンギ 2~3本 ＜下味＞
酒 小さじ2
砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1.5
ゴマ油 小さじ1
ショウガ (すりおろし)1片分
ニンニク (すりおろし)1片分
＜衣＞
小麦粉 30g
ベーキングパウダー 小さじ1/2
水 50ml
片栗粉 適量 揚げ油 適量
【下準備】エリンギは長さを2〜3等分に切り、さらに縦6〜8等分に切る。ボウルで＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 抗菌のビニール袋にエリンギと＜下味＞の材料を入れ、10分おく。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
2. ＜衣＞のボウルに(1)を汁ごと入れ、からめる。さらに片栗粉をまぶし、170℃の揚げ油でカリッと揚げ、油をきって器に盛る。
©Eレシピ
揚げ油に入れたら、衣がかたまるまで触らないようにしましょう。
【副菜】タコのおろしキュウリ和え
キュウリをすりおろして緑色がきれいな和え物に！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：68Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ゆでタコ足 1~2本 キュウリ 1/2~1本 ショウガ (せん切り)1/2片分
ポン酢しょうゆ 適量 ゴマ油 少々
【下準備】ゆでタコ足は食べやすい大きさの薄切りにする。キュウリはすりおろす。
©Eレシピ
【作り方】1. 全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ