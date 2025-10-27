◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ１―５ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦の敵地ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、８回の４打席目に、ダメ押し点につながる右前打を放ち、山本由伸投手（２７）の完投勝利をアシストした。

バットが真っ二つに粉砕されながらも、この試合で両軍最速のスイングスピード８０・２マイル（約１２９・１キロ）で振り抜いた。２点をリードした８回１死一塁、バーランドのチェンジアップを右前に力で運んだ。勢い余って一塁を駆け抜けた際には一塁手のゲレロとぶつかって苦笑いだったが、その後の暴投などで試合を決める２点のダメ押し点につなげた。３戦連続弾とはならなかったが、ポストシーズン（ＰＳ）５戦連続安打をマークした。

試合前にはロバーツ監督が２８日（同２９日）の本拠地での第４戦に先発することを発表。ブ軍は第３戦にサイ・ヤング賞３度の４１歳シャーザーを起用し、大谷と投げ合う第４戦も２０年に同賞のビーバーと発表した。ＰＳで大谷はここまで２登板で２勝。７回途中２安打無失点１０奪三振だった１７日から中１０日でのマウンドとなる。

試合前はキャッチボールで調整。初戦に続き、この日の１打席目にもブーイングはもちろん「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ（俺たちにおまえは必要ない）」というコールも巻き起こったがロバーツ監督は「気にしている様子もないし、それによって闘志を燃やすタイプでもない」とサラリ。大谷も同様でキャッチボール後には、ファンの声援に応え、使ったボールを投げ込む“神対応”を披露した。

昨季は同じＷＳ第２戦で左肩を脱臼。第３戦以降はぎりぎりの状態での強行出場となり「（雰囲気を）味わえていなかったと思う」と振り返っていた。大谷の２年連続２度目の大舞台は打者専念だった昨季とは違い投打で好調。万全の状態で本拠地に戻る。（安藤 宏太）