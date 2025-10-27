10番の“恩返しボレー弾”が決勝点！首位アーセナルがパレスに１−０勝利でプレミア４連勝！好調の鎌田大地は攻守に奮闘
10月26日に開催されたプレミアリーグの第９節で、首位のアーセナルが、鎌田大地の所属するクリスタル・パレスとホームで対戦した。
好調の鎌田がダブルボランチの一角で先発出場したパレスの堅守速攻に苦しみ、アーセナルはなかなかチャンスを作り出せず、カウンターからピンチを招く。
33分のトロサールのシュートもGKヘンダーソンにキャッチされる。
それでも39分、セットプレーの流れから、今夏までパレスに所属していた10番のエゼがボレーシュートを叩き込み、この“恩返し弾”で先制に成功する。
後半に入って50分、ホームチームはCKから立て続けにチャンスを創出するも、ガブリエウ・マガリャンイスのヘッドがクロスバーを叩くなど決めきれない。
追加点は奪えなかったものの、このまま逃げ切ったアーセナルが１−０で勝利。プレミア４連勝を飾った。
なお、果敢なプレスや的確なパスで攻守に奮闘した鎌田は74分で交代となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
