ゴール量産中の上田綺世、首位攻防戦で好機を活かせず…フェイエノールトは２−３惜敗で今季リーグ戦初黒星。渡辺剛がかわされて失点からモロッコMFにハットを許す
現地10月26日に開催されたオランダリーグ第10節で、上田綺世と渡辺剛を擁する勝点25で首位のフェイエノールトが、同22で２位のPSVとホームで対戦。日本代表２人が揃って先発した。
首位攻防戦の開始３分、フェイエノールトが鋭いショートカウンターを発動。前節で前半だけでハットトリックを達成した上田がチャンスを迎えるも、シュートまでは持ち込めない。
先制点を奪えずにいると、30分にボールを持ち運んだマウロのアシストでサイバリに得点を許し、ビハインドを負う。サイバリと対峙した渡辺はスライディングに止めに入ったが、上手くかわされてしまった。
45分には上田がペナルティエリア内で左足を振り抜くも、GKコバージュに阻まれる。
０−１で前半を終えると、ハーフタイム明けにファン・ペルシ監督が先に動く。韓国代表のファン・インボムを下げ、負傷明けのティンベルを送り込む。
すると、50分にフローニンヘンから加入した新戦力ヴァレンテが同点弾を挙げ、後半早々に追いつく。
ただそれも束の間、51分にサイバリに再びネットを揺らされ、あっという間に追いかける展開に逆戻りする。
さらに、60分にもサイバリに絶妙なループショットで被弾。絶好調のモロッコ代表MFにハットトリックを達成されてしまった。
直後の63分には、ゴール前のFKから渡辺がヘディングシュートを放つも、枠を捉えきれない。
反撃を続けるなか、73分に上田がペナルティエリア内で粘りを見せた攻撃から、タルガリンが叩き込み、１点差に迫る。
ホームチームはその後も攻め込み、11ゴールでリーグ得点ランキング首位を走る日本代表FWがチャンスを迎えたものの、３点目は挙げられなかった。
フェイエノールトは２−３でリーグ開幕10戦目にして初黒星を喫し、PSVと勝点25で並ばれてしまった。なお、上田と渡辺はフル出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】渡辺剛がスライディングを試みるも…絶妙タッチのサイバリに被弾
