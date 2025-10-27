◇サッカー・オランダ1部第10節 フェイエノールト2ー3PSV（2025年10月26日 ロッテルダム）

オランダ1部首位フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が26日、本拠でのPSV戦に先発フル出場するも無得点。リーグ戦4試合連続ゴールとはならず。試合もモロッコ代表MFイスマエル・サイバリ（24）にハットトリックを許すなど2ー3と敗れ今季初黒星。PSVに勝ち点25で並ばれるも得失点差の影響により首位の座をかろうじて守った。また、前節欠場した日本代表DF渡辺剛はスタメン復帰しフル出場した。

試合前には観客席からまかれた大量の紙吹雪によりキックオフが約15分間遅れるアクシデントが発生。紙吹雪が雪のように降り積もったピッチに足を取られる選手が多くいるなか前半30分、モロッコ代表MFサイバリの個人技から失点。ゴール前でDF渡辺のタックルが交わされ先制ゴールを許した。

後半5分にはMFバレンテの同点弾が飛び出したが、1分後に再びMFサイバリに豪快なシュートを決められ1ー2。同15分にもMFサイバリに鮮やかなループシュートを決められ失点。同28分、モロッコ代表MFタルガリンが1点を返すも惜敗。今季初黒星（8勝1分け1敗）を喫した。

前節ヘラクレス戦でハットトリックを達成するなど好調のFW上田だったが、この日は無得点。Uー21スペイン代表DFガシオロフスキ、オランダ代表MFスハウテンといった相手守備陣からの徹底マークに苦しみ4戦連発とはならず。チームは首位の座を守ったが悔しい結果に終わった。