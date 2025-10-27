

なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！

『キン肉マン』に登場した超重要アイテムを超人化してしまったというなすなかにし中西茂樹さん。「超人界全体がコイツの登場に怯えています」という考案超人を紹介します！

超人リストVol.48 ノートマン

身長：190cm 体重：100kg 超人強度：200万パワー 出身：ドイツ

――ボディが本のようになってますけど、いったい何を超人化したのですか？

中西 この本部分が超人予言書になっています。そして、超人予言書の効力を持った超人となるのが今回の「ノートマン」です。予言書には、そこに書き込まれている超人のページを燃やされてしまうと、該当超人そのもの存在が消えてしまうという効力があります。あまりにも強力すぎるのか、王位争奪戦以降は登場していません。この超人予言書をより強力にしたのが、ノートマンなのです。

――どういった部分が強化されたのですか？

中西 ノートマンは超人予言書を、自由自在に書き換えられます。例えば、試合中に「ノートマンと対戦中のウォーズマンがコケてベアクローを自分に刺してKO負け」と書き込みすれば、それが時間差で実現します。超人を消滅させるのではなく、その未来を操（あやつ）りつつ、試合を有利に運ぶことができるのです。



キン肉マン史上で最強のチートアイテムである超人予言書の能力を持った超人が登場!?

――これはチート超人！ ノートマンに弱点は？

中西 インクが乾くのが遅いことです。ノートにペンで書き込んで、インクが乾いてからでないと、書き込み内容が相手超人に反映されません。つまり、インクの乾く前に該当ページを燃やされたり、破かれてしまうと書き込み内容が無効化されるのです。そして、あまり知られてませんが、ノートマン以外でも書き込みが可能なのも弱点です。

――どーいうことですか？

中西 例えば、ノートマンのペンを奪って「ノートマンがリングアウトして試合終了」と書き込まれて負けてしまうこともあります。おそらくテリーマンやラーメンマンにはバレると思います。ただ、ノートマンのペンは相当な重量なので、200万パワークラスの超人でないと扱えません。バッファローマンでギリ、火事場のクソ力でやっとスラスラと書けるレベルの重量です。

――それ、最大の弱点かと！ 超人強度も高く能力も優秀なのにこれまで登場してこなかった理由とかあるんですかね？

中西 超人の歴史そのもの書き換えることが可能なので、超人委員会が彼を封印していた可能性があります。例えば、「7人の悪魔超人は、実は8人いた！？」という設定に書き換え、そこにノートマンを登場させることも可能です。なので、私としては過去作品やコミックスの表紙にもノートマンを登場させる機会が増えるので、ぜひとも採用していただきたいです！

――それだと完全に中西さんの私利私欲超人ですから！

●中西茂樹（NAKANISHI SHIGEKI）

1977年生まれ、大阪府出身。那須晃行とのお笑いコンビ・なすなかにしのボケ担当。ロケの達人としてブレイク中のなすなかにし中西茂樹さんも『キン肉マン』大好き芸人。フジテレビONE『キン肉マン』専門番組『キン肉マサル』（MC:よゐこ濱口優、なすなかにし中西茂樹、不定期放送、FODにて追っかけ配信）に出演中。なすなかにし中西茂樹X、なすなかにし那須晃行X、なすなかにしマネージャーX、なすなかにし中西茂樹さんInstagram、なすなかにし那須晃行さんInstagram、なすなかにしマネージャーInstagram、YouTube「なすなかの日常」

イラスト／なすなかにし中西茂樹 取材・文／直井裕太 ©ゆでたまご／集英社

なすなかにし中西茂樹考案超人「ノートマン」