R・マドリーvsバルセロナ スタメン発表
[10.26 ラ・リーガ第10節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
GK 33 Eder Aller
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 28 ルーニー・バルドグジ
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ソーグマーカス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります