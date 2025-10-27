[10.26 ラ・リーガ第10節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※24:15開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 9 エンドリッキ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

シャビ・アロンソ

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 31 ディエゴ・コッヘン

GK 33 Eder Aller

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 26 ジョフレ・トレンツ

DF 42 Xavi Espart

MF 17 マルク・カサド

MF 22 マルク・ベルナル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 28 ルーニー・バルドグジ

FW 29 トニ・フェルナンデス

監督

ソーグマーカス

