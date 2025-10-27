BE:FIRST、ベストアルバムリード曲「I Want You Back」先行配信
BE:FIRSTが10月29日にリリースする初のベストアルバム『BE:ST』のリード曲で、The Jackson 5の名曲をリメイクカバーした「I Want You Back」が本日10月27日より配信リリースとなった。
初のベストアルバムのために制作された新曲は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。
ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材 Neve 8068 を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、HIP HOP的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈で新たに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。
消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。
配信リリースより一足先に10月26日放送の日本テレビ系『シューイチ』にて初披露され、BE:FIRSTらしく、そしてリスペクトが詰まったパフォーマンスですでに話題沸騰中の「I Want You Back」。MVは本日10月27日20時にBE:FIRST公式YouTubeよりプレミア公開される。公開の前には恒例となる各SNSでの生配信も決定している。
◾️「I Want You Back」
2025年10月27日（月）配信
Pre-Add・Pre-Save-：https://avex.ffm.to/iwantyouback
Written by Gordy Jr Berry, Mizell Alphonso James, Perren Frederick J, Richards Deke
Additional Lyrics : SKY-HI, Sunny
Arrangement : Sunny, Zen
Produced by SKY-HI, Sunny
© 1969 JOBETE MUSIC CO., INC.
Permission granted by Sony Music Publishing (Japan) Inc.
◾️ベストアルバム『BE:ST』
2025年10月29日（水）リリース
予約：https://BEFIRST.lnk.to/BEST
特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/
CD_01 Mood
1.Shining One (Re-recorded)
2.Bye-Good-Bye
日本テレビ系「ZIP!」朝ドラマ 「サヨウナラのその前に Fantastic 31 Days」主題歌
UHA味覚糖「カヌレット」CMソング
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
ANESSA Global Campaign Song
6.Grow Up
ユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング
7.Glorious
第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
8.Blissful
NTTドコモ“ahamo”CMソング
9.Sailing
TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌
10.夢中
フジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌
11.空
第92回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール（Ｎコン2025）“中学校の部”課題曲 /
NHK みんなのうた（2025年6月〜7月放送）
12.Secret Garden
2025年 ユニリーバキャンペーンソング
13.I Want You Back
Bonus Track
14.Smile Again - From THE FIRST TAKE
15.Bye-Good-Bye - From THE FIRST TAKE
CD_02 Banger
1.Gifted.
2.Brave Generation
3.Betrayal Game
4.Move On
5.Scream
6.BF is…
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
9.Salvia
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.タイトル未定3
16.タイトル未定4
Bonus Track
17.Gifted. -Orchestra ver.-
◆形態/品番/価格：
○AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定
品番 : AVCD-63779〜81
価格 : \5,060 (税込) \4,600 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX
BE:FIRST BE:ST BANVOX NON-STOP MIX
01.Intro
02.Shining One (BANVOX EDIT)
03.Move On (BANVOX EDIT)
04.Spacecraft
05.Betrayal Game
06.Bye-Good-Bye (BANVOX EDIT)
07.Stare In Wonder
08.Sailing (BANVOX EDIT)
09.Set Sail (BANVOX EDIT)
10.Be Free
11.Brave Generation (BANVOX EDIT)
12.Slogan
13.Masterplan
14.Scream (BANVOX EDIT)
15.Smile Again
16.Message
17.Kick Start (BANVOX EDIT)
18.Gifted.
19.Mainstream
20.BF is…
21.Boom Boom Back (BANVOX EDIT)
22.Secret Garden (BANVOX EDIT)
23.Milli-Billi (BANVOX EDIT)
24.GRIT
25.Blissful
26.Guilty
27.Salvia
28.夢中
29.Glorious (BANVOX EDIT)
30.空 (BANVOX BRASS EDIT)
○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)LIVE盤
品番 : AVCD-63782〜3/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)LIVE盤
品番 : AVCD-63784〜5/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)MV盤
品番 : AVCD-63786〜7/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)MV盤
品番 : AVCD-63788〜9/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.Secret Garden -Music Video-
11.I Want You Back -Music Video-
Bonus Track
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.Stare In Wonder -Special Dance Performance-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
○AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63792〜3/B〜E
価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック
○AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63794〜5/B〜E
価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック
◆映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）
○Music Video
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.Secret Garden -Music Video-
11.I Want You Back -Music Video-
Bonus Track
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.Stare In Wonder -Special Dance Performance-Bonus Track
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
○LIVE
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
○Behind The Scenes
・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes
・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-
・I Want You Back -Behind The Scenes-
・Stare In Wonder -Special Dance Performance Behind The Scenes-
○LIVE BE:ST
Selected by BESTY
1.Slogan 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”2025.1.9 in TOKYO DOME】
2.Grateful Pain 【BMSG FES’22】
3.Gifted. 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】
4.Salvia 【BMSG FES’23】
5.Message 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】
6.Blissful 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”2025.1.9 in TOKYO DOME】
7.Scream 【BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ″Mainstream″ 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium】
8.Kick Start 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】
9.BF is… 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】
10.To The First 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】
○特殊商品(スマプラ対応)初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで]
品番 : AVZ1-63796〜8
POS : 498806463796/6
価格 : \8,360 (税込) \7,600 (税抜)
仕様 : デジパック
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱 : オリジナルグッズ
「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX
◆応募抽選特典シリアル内容
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。
対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。
※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。
A賞：W購入者限定上映会1
※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程 2026年2月28日（土）
B賞：W購入者限定上映会2
※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程 2026年3月1日（日）
C賞：直筆サイン入りアナログサイズカード
D賞：クリアファイル
○応募期間
2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで
特設サイト： https://befirst-sp.com/BEST/
◾️＜BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event＞
◆福岡県
BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event @FUKUOKA powered by ARNE
・開催詳細
日時：11月6日（木）
内容：テレビ番組公開収録 トークイベント
時間：17:00〜
会場：三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fメディアパーク
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fukuoka/
・参加予定メンバー
MANATO、JUNON、LEO
※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。
・イベント内容
テレビ番組公開収録 トークイベント
※観覧自由
※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。
※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。
※本イベントはテレビ公開収録です。観覧中に映り込む可能性がございますので予めご了承ください。
・優先観覧エリア入場整理券のお申込み
福岡会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。
https://www.fbs.co.jp/arne/befirst/
応募締切：2025年10月23日（木）23:59
◆愛知県
BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event
「須田亜香里・大倉士門 × ASUNAL20 TREASURE」FM AICHI公開録音
・開催詳細
日時：11月6日（木）
内容：ラジオ番組公開収録 トークイベント
時間：18:30〜
会場：アスナル金山（明日なる！広場）
https://www.asunal.jp/
・参加予定メンバー
SOTA、SHUNTO、RYUHEI
※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。
・イベント内容
ラジオ番組公開収録 トークイベント
※観覧自由
※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。
※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。
【優先観覧エリア入場整理券のお申込み】
愛知会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。
https://fma.co.jp/f/event/?id=VZ1C3uK9
応募締切：2025年10月23日（木）23:59
◆大阪府
BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event
『BE:FIRST 4th × FM大阪 55th BE:ST ANNIVERSARY』
・開催詳細
日時：11月7日（金）
内容：ラジオ番組公開収録 トークイベント
時間：18:00〜
会場：三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport-mop-kadoma/
・参加予定メンバー
MANATO、JUNON、LEO
※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。
・イベント内容
ラジオ番組公開収録 トークイベント
※観覧自由
※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。
※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。
・優先観覧エリア入場整理券のお申込み
大阪会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。
https://www.fmosaka.net/_ct/17795743
応募締切： 2025年10月23日（木）23:59
◆北海道
BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event
〜FM NORTH WAVE「RADIO GROOVE」公開収録〜
・開催詳細
日時：11月7日（金）
内容：ラジオ番組公開収録 トークイベント
時間：18:30〜
会場：北海道・新千歳空港 国内線旅客ターミナルビル2F センタープラザ
https://www.hokkaido-airports.com/ja/new-chitose/
・参加予定メンバー
SOTA、SHUNTO、RYUHEI
※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。
・イベント内容
ラジオ番組公開収録 トークイベント
※観覧自由
※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。
※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。
・優先観覧エリア入場整理券のお申込み
北海道会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。
http://www.fmnorth.co.jp/topics/1531/
応募締切：2025年10月22日（水）23:59
◆お問い合わせ
お問い合わせにつきましては、各番組の応募ページをご覧ください。
