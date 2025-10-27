【Licca closet series ルームシューズコレクション】 11月上旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Licca closet series ルームシューズコレクション」を11月上旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、「リカちゃん」のさまざまなコーデに合わせやすい、ぬくぬくしたあたたかみがあるシューズコレクション。フロッキー素材を採用し、通常の玩具からは発売されないテイストのシューズデザインとなっており、リカちゃんファンにとって嬉しい仕様。様々なコーデに合わせやすい、こだわりのオリジナルデザイン全6種類が用意されている。

【ラインナップ】

フリルシューズ（アイボリー）

フリルシューズ（グレー）

リボンシューズ（ピンク）

リボンシューズ（アイボリー）

クロスシューズ（アイボリー）

クロスシューズ（グレー）

【Licca closet series ルームシューズコレクション】

サイズ：本体 高さ約50mm

材質：シューズ：PVC、ナイロン ボックス・薄紙：紙

※過去の年代のリカちゃんによっては着用できないものもあります。

※人形に密着させた状態で保管しないでください。人形の肌の色が移る場合があります。

(C) TOMY