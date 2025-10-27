リカちゃんのエレガントなルームシューズコレクションがガチャで登場！ 新規デザインの優しいカラーリングフロッキー素材を採用した全6種類がラインナップ
【Licca closet series ルームシューズコレクション】 11月上旬 発売予定 価格：1回300円【ラインナップ】
※過去の年代のリカちゃんによっては着用できないものもあります。
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Licca closet series ルームシューズコレクション」を11月上旬に発売する。価格は1回300円。
本商品は、「リカちゃん」のさまざまなコーデに合わせやすい、ぬくぬくしたあたたかみがあるシューズコレクション。フロッキー素材を採用し、通常の玩具からは発売されないテイストのシューズデザインとなっており、リカちゃんファンにとって嬉しい仕様。様々なコーデに合わせやすい、こだわりのオリジナルデザイン全6種類が用意されている。
フリルシューズ（アイボリー）
フリルシューズ（グレー）
リボンシューズ（ピンク）
リボンシューズ（アイボリー）
クロスシューズ（アイボリー）
クロスシューズ（グレー）
サイズ：本体 高さ約50mm
材質：シューズ：PVC、ナイロン ボックス・薄紙：紙
※人形に密着させた状態で保管しないでください。人形の肌の色が移る場合があります。
(C) TOMY