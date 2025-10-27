東京の冬の風物詩「丸の内イルミネーション2025」クリスマスマーケットやディズニー装飾も同時開催
【女子旅プレス＝2025/10/27】東京・丸の内エリアの冬の風物詩「丸の内イルミネーション 2025」が、2025年11月13日（木）〜2026年2月15日（日）まで開催。今年は、クリスマスマーケットやキッチンカーが登場する社会実験「Marunouchi Street Park 2025 Winter」や、ディズニーの特別装飾も同時展開し、エリア一帯で冬の都市空間を創出する。
◆24年目の輝き、シャンパンゴールドの「丸の内イルミネーション」
｢丸の内イルミネーション｣は、今年で24年目を迎える冬の恒例イルミネーションイベント。
1.2kmのメインストリートである「丸の内仲通り」を中心に街路樹を彩る、約77.5万球のシャンパンゴールド色のLEDは、再生可能エネルギーを使用し、環境にも配慮した取り組みとなっている。点灯時間は期間中16時から23時まで、12月1日（月）から31日（水）は24時まで延長され、ゆっくりと冬のきらめきを楽しめる。
◆クリスマスマーケットとキッチンカーが過去最大規模で登場
イルミネーションと同時期に、「Marunouchi Street Park 2025 Winter」を11月13日（木）〜12月25日（木）の期間に丸の内仲通り、11月28日（金）からは行幸通りでも実施。
丸の内仲通りでは、エリア内の店舗やホテルと連携した物販・飲食店舗が集うクリスマスマーケットが、過去最大規模の計19店舗出店する。
ホリデーシーズンを楽しむクリスマス雑貨やアンティークショップも並び、期間中の平日18時以降と土日祝終日はMarunouchi Street Musicとして音楽演奏も実施。冬ならではのグルメとともに特別なひとときを提供する。
東京駅と皇居をつなぐ行幸通りでは、今回が初の取り組みとなるクリスマスツリーの設置およびクリスマスヒュッテ型飲食店舗が10店舗出店。
高さ約4mのもみの木を使用したクリスマスツリー4本を設置するほか、手包みピザやシチューなどの定番メニューを提供し、東京の玄関口で非日常的な冬の体験を創出する。
◆ディズニーのホリデー装飾も街を彩る
さらに大手町・丸の内・有楽町にて、11月13日（木）〜2026年1月4日（日）まで、“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”と題したホリデーイベントも開催される。
ミッキー＆フレンズをはじめ、『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『塔の上のラプンツェル』『くまのプーさん』、そして12月5日（金）に劇場公開の『ズートピア2』といった、ディズニー・アニメーション作品をモチーフにした装飾が丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエアなどに登場。街を巡りながらディズニーの物語の世界観を楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
