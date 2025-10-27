

BE:FIRST / I Want You Back -Official Audio-サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの10月29日にリリースされる初のベストアルバム「BE:ST」のリード曲で、The Jackson 5の名曲をリメイクカバーした「I Want You Back」が10月27日より配信リリースとなった。

【動画】公開されたBE:FIRST / I Want You Back -Official Audio-

初のベストアルバムのために制作された新曲は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。

ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材 Neve 8068 を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、HIP HOP的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈で新たに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。

消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。

配信リリースより一足先に10月26日放送の日本テレビ系「シューイチ」にて初披露され、BE:FIRSTらしく、そしてリスペクトが詰まったパフォーマンスですでに話題の「I Want You Back」。Music Videoは本日10月27日20時にBE:FIRST公式YouTubeよりプレミア公開される。公開の前には恒例となる各SNSでの生配信も決定している。

SKY-HI メッセージ

BE:FIRSTは、もちろんそれぞれ音楽的な嗜好に違いこそあれど、全員がその歴史や重み、カルチャーそのものに対してリスペクトを強く持っている音楽家集団であります。今回のベストアルバムのタイミングで、ルーツミュージックでもあり、近代ボーイバンドとしてのプロトタイプでもあるThe Jackson 5に対してリスペクトを込めたリメイク型のカバーをさせていただいて、2025年にもう一度この楽曲の素晴らしさが伝わっていけば...そしてBE:FIRSTとしても、「消費されていくこの時代に、それでもボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由」に更に踏み込んでいけたらと思い、リスペクトを込めて制作しました。使用楽器やレコーディング環境にまで拘った至極のカバーです！