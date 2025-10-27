【MPG-19 サウンドウェーブ＆コンドル】 2026年5月下旬 発売予定 価格：24,200円

HOBBY Watch公式YouTubeチャンネルにて、「コンドル、イジェークト！「MPG-19 サウンドウェーブ＆コンドル」のトランスフォームを一足先にチェック！」動画を公開。

トランスフォーマーの最高峰ブランド「マスターピース（MP）」の新たなステージ、GATTAI（合体）、GIANT（巨大化）、GREAT（グレート！)をテーマにした「MPG」シリーズにデストロン軍団の諜報員「サウンドウェーブ」とカセットロン「コンドル」が登場。

アニメ『戦え!超ロボット生命体 トランスフォーマー』のカラーリングを追求して立体化。「サウンドウェーブ」はロボットモードからカセットプレイヤーへ変形（トランスフォーム）が可能。そして、「コンドル」はコンドル型ロボットモードからマイクロカセットモードへと変形が可能となっている。

動画では、それぞれの変形を紹介している。

【コンドル、イジェークト！「MPG-19 サウンドウェーブ＆コンドル」のトランスフォームを一足先にチェック！【トランスフォーマー】】

(C) ＴＯＭＹ

※画像は試作品を使用しています。実際の製品とは異なる場合がございます。ご了承ください。