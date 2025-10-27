「NHKの数学講座」で奇抜な数学者が披露した「伝説の講義」…視聴率が取れない教育番組で「驚異的な視聴率」を叩き出せたワケ

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

軽い気持ちで引き受けたNHKの数学講座

If you really look closely, most overnight successes took a long time.

Steve Jobs

（本気でじっくり見てみると、あっという間にできてしまったように見えることのほとんどが、実はすごく時間を掛けて成し遂げられたことだとわかるだろう）

スティーブ・ジョブズ（米の起業家、アップルの共同創業者）

91年の2月の終わり頃（当時44歳）、「（その年の）夏にNHK教育テレビで放送する、高校生（受験生）向けの数学講座に出演してくれないか」と、出演依頼が舞い込んできた。

「従来、NHK教育テレビでは、教科書に準拠した数学講座を放送してきたのだが、今年は少し冒険して、今までとはまったく異なる数学講座を視聴者に提供したい」とのことだった。

駿台でやってきた授業を形にして残そうと、『発見的教授法による数学シリーズ』（全7巻）を出版したが、その講義を映像という形でも残しておくことになるのだから、有り難いと思い、この話を引き受けた。

しかし、そんな軽い気持ちで引き受けたのは、未経験ゆえの暴挙だったことを後にして思い知った。

「30分の番組を30回。5月末から7月の初めまでの期間、週2日、一日2本録りのペースで進めましょう」と言われても、「まあ、それぐらいならどうにかなるだろう」と思った。

それまでの演出をガラッと変える

“収録開始前の5月中旬までに、全30回分のテキストを執筆する”のは、駿台予備校でやってきた蓄積があるので、なんてことはなかった。

番組の制作予算は例年通りで、スタジオには黒板と教卓があり、板書替わりに、黒板にマグネットで貼り付ける数式や図を描いたボード（“パターン”と呼ばれていた）を各回製作できる程度の少ない予算だった。

それまでの教育テレビの数学講座のイメージは、髪を七三分けにして、背広にネクタイ姿の紳士が静かに講義ノートを読み上げ板書するスタイルだった。あくまで私の個人的感想だが、内容は立派で、説明も丁寧なのだが、視覚的にも音響的にもテレビで視聴するには単調に感じた。数分でＴＶ画面に飽きて、チャンネルを変えたくなるか、あるいは内容自体に関心があっても、自分でゆっくりテキストを読んだほうが早いと思ってしまった。講座の内容を従来と大幅に変える（単元別の教え方から考え方別の教え方へ変える）だけでなく、演出もガラッと変えたいと思った。

TVの特性はなんといっても視聴者の視覚に強く訴えることができることだ。そこで、手作りの模型を一回ごとに数点製作して「定理や証明を視覚化」した。時間的余裕がある回には、番組の中でメリハリをつけるため、恥ずかしかったが、シルクハットと黒マント姿で数学マジックやパズルを演じた。さらに、これまでのTV講座の堅い数学講師のイメージを打破するため、普段通りのボサボサの長髪にヒゲ、Tシャツにジーパン姿にした。そして、板書や模型操作の時に顔にかかって邪魔になる髪を留めるためバンダナを頭に巻いた。

プロデューサーは、「少しの冒険どころじゃなくなった」と、内心焦っていたかもしれないが、好きなようにやらせてくれた。

準備万端で臨んだつもりだったが、実際収録が始まると次々とやらなければならない仕事が発生し、自転車操業の8週間となった。

過酷を極めた収録スケジュール

収録に関する苦労話は尽きない。たとえば、今まで大勢の学生相手に行っていた授業と同じようなことを行えばよいと考えていたのだが、それはド素人の甘い目算だった。セリフを書いた台本などなく、普段の講義と同じように自分のアドリブで話を進めながら講義するのはいつも通りだ。

しかし、大体は制限時間を大幅にオーバーしてしまう。また、学生は一人もいなく、シーンとしたTVスタジオの黒板の前で、眩いライトに照らされながら、自分をずっと凝視している3台のカメラを相手に話し続けなければならない。カメラの向こうの見えない視聴者に向けて授業するのはとても難しかった。

この番組の収録は、「完プロ」と呼ばれる収録方式で、毎回、一旦カメラが回り出すと、原則として途中でカメラを止めることなく、最初から最後まで、ほぼピッタリ放送時間の30分に収まるように講義しなければならず、それは予想以上に大変だった。

完プロで撮るために、本番収録の前にカメラテストを兼ねたリハーサルを行うのだが、「この通りにやれば30分の時間で収まるように収録できる」とOKが出るまでに各回少なくとも２時間を要した。だから一日2回分の収録をすると、午前中にNHKに入って終わるのが夜8時ぐらいになり、帰りの道のりは、精根尽き果てて、放心状態だった。そんな収録の日が毎週火曜と金曜日の2回、8週間にも亘った。

さらに、過密収録スケジュールの中で、番組に登場させる数学模型や小道具を、2~3人の学生スタッフと一緒に作っていくのが大変だった。初めの頃は、模型づくりにさしたる技術もノウハウも無かったのでなおさらだった。材料となる厚紙や発泡スチロール、アクリル板、色紙、ゴムやピンやシール、磁石ボード等を東急ハンズに買い出しに行って、収録の前日までほぼ徹夜して仕上げた。作業場では、のこぎり、かんな、カッターナイフや発泡スチロールを切る電熱カッターを手にしたまま、寝落ちした誰かが転がっている傍らで、別の誰かが作業を続けているといった風景が常態化した。

老若男女に受け入れられる

怒濤の収録を経て、夏の昼飯時に放映された数学講座は、有り難いことに評判が良かった。テレビ馴れしてなく画面に緊張感が張りつめていたことや、模型も素朴で手づくり感一杯だったことが、却ってプラスに働いたのかもしれない。

そういえば、TBSの「サンデーモーニング」での説明用カラクリ模型も手作り感を売りにしているが、いかにCG等の技術が発達しようと、人間の考える速度や肌感覚に合った手作り模型は、ハイテク映像以上に効果的なことが多々あると思う。教育テレビの数学講座の視聴率は、通常数字として表せないほど低く、※マークが付けられていたそうだが、この講座は平均2.8パーセントの視聴率が付いて異例の番組と言われた。

しかも、想定していた高校生や受験生、及び彼らを指導している数学の先生方だけでなく、理文問わず、また老若男女問わず多くの人が視聴してくれたのも意外だった。街を歩いていると、「見てましたよ」とさまざまな人に声をかけてもらった。後に、落語家の桂文珍師匠、立川志の輔師匠、ノーベル賞を受賞された小柴昌俊博士、田中耕一博士に会ったとき、この番組を昼食時に楽しみに見ていたと聞いて嬉しかった。

なかでも、当時一番熱狂的に、この番組を推してくれたのは、“マイブーム”、“ゆるキャラ”の発案者としても有名なみうらじゅんさんだった。その年の秋に会った時、みうらさんとは義兄弟の契りを結んだ。

