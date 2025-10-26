◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク10―1阪神（26日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの周東佑京内野手が1試合5安打の日本シリーズ新記録を樹立した。2番中堅で先発出場し、5打数5安打。「練習からずっといい感覚があった。勝負できると思っていた」と猛打ショーに頰を緩ませた。

初回は右前打を放つと、2回は左中間を破る適時三塁打。3、5回はお手本のような中堅方向への当たりで、最後は7回に左翼線への二塁打。そんな放った5安打の中には、3カ月ぶりに飛び出したものがあった。

「めっっちゃ気にしてましたよ。7月から出てなかったでしょ？」

2回の左中間を破る適時三塁打と、7回に記録更新を成し遂げた左翼線を破る二塁打。長打を放ったのは7月30日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）以来のことだった。2本は周東にとっても待ち望んだ一打だった。「ヒットは出ているのになんで出てないんだろって。打球が上がんないなとずっと思っていたので。出てよかったなと」

腰や膝、足首などが万全ではない中でのプレーが1年を通して続く。それでも打率2割8分6厘をマークするなど年々打撃力が向上している。「方向性がある程度明確になった」と昨季つかんだ逆方向への打撃を基本にしつつ、今季は「やっぱり引っ張れないと、って今年思った」と引っ張りも強化する打撃を磨いた。この日は逆方向への長打と中前への当たり、引っ張っての安打と理想がつまった5安打。

CSから一気に状態を上げてきた周東のバット。日本一には欠かせないだけに、2本の長打は明るい材料となりそうだ。（鬼塚淳乃介）