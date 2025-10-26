◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの上沢直之投手が、6回1失点の好投で日本シリーズ初登板初勝利を挙げた。星を五分に戻す白星に貢献した右腕は「初回から全開でいった。もうとにかく行けるとこまで全力で行こうって感じだった」と投球を振り返った。

立ち上がりから飛ばした右腕は6回で100球に到達。首脳陣は交代を決断し、ベンチへ戻ってきた上沢へ小久保裕紀監督は声を掛けた。しかし、すんなりとグータッチはせず、1分ほど2人は話し込んだ。

「僕はもう1回行きますって言ったんですけど、（監督は）色々と今日は、みたいな感じでしたね」

責任感の強い上沢だけに、6回でマウンド降りることは満足のいく結果ではない。大差でリードしていたこともあり、「僕もちょっとバテてきてましたけど、行けるとこまで行った方がチームのためになるかなとは思っていたので」と、続投志願の理由を明かした。

小久保監督は「また次に期待したい」と高い信頼を寄せた。頼もしい右腕も応えるつもりでいる。試合後の目には、すでに闘志の炎が燃えさかっていた。（鬼塚淳乃介）