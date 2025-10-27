今年6月に結婚したデニスの植野行雄の美人嫁の写真が公開され、永野らが「うわ！キレイな人だな〜！」などと驚愕するヒトコマがあった。

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはゆうちゃみと妹のゆい小池が登場した。

昨今の芸能界は、奥様方に支配されつつある。テレビに出ているのはママタレばかりで、見ているのも、F層と呼ばれる奥様方。つまり奥様方を味方につけなければ、今の芸能界では戦えない。にもかかわらず、かつて奥様方から絶大な支持を得ていた、みのもんたが退いて以降は、空白が続いている。ネクストみのもんたを継承するのは、同番組のご意見番である永野がふさわしいのではないか。そこでこの日は、永野が芸人の奥様が抱える悩みを電話で解決に導く「永野の人の嫁と話したい」が放送された。

相談者として登場したのは、今年6月に結婚したデニスの植野行雄。行雄によると、お相手は「元吉本新喜劇のヒロインをしていたことがある」という女優の比嘉梨乃さん（33歳）。吉本新喜劇で共演したことが交際のきっかけになったという。

ツーショット写真が公開されると、永野は「うわ！ キレイな人だな〜！」と声を上げた。ゆうちゃみも「キレイ」と驚き。一方、柔らかい表情の梨乃さんの隣で真面目な鋭い視線でカメラを見つめる行雄について、大悟は「顔怖いな」と感想を述べた。