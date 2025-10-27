ゆうちゃみが、改名した妹の名前について「ファッションの仕事が…」など仕事への影響についての不安を語るヒトコマがあった。

【映像】ゆうちゃみの妹&改名していた名前

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはゆうちゃみと妹のゆい小池が登場した。

オープニングトークでは、ゆいちゃみがゆい小池に改名した件について注目が集まった。8月19日に放送された『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）にて、ゆいちゃみは「ゆうちゃみと名前が似すぎているから」という理由でゆい小池に改名。かつて同番組でノブが「ノブ小池」に改名したことがあり、「小池」を引き継いだ形となった。

ノブは「名前がわけがわからん。俺の失敗見てなかった？」と指摘。ノブは、ノブ小池に改名していた1年間で「何にもならなかった」とのことで「先輩たちや大悟がいじるのも最初の1回だけだった」と明かした。また、「NHKの人たちは律儀だから、ノブさんって言わずに”小池さん“って呼んでくれた」とノブ小池時代の思い出も語った。

ゆうちゃみは、妹の改名について「バラエティーはいいけど、ファッションショーとか。ファッションの仕事は心配」と仕事への影響についての不安を告白した。

すると大悟は、ゆうちゃみの名前を「こいちゃみにしたほうがいいかもな」と提案。ノブは「こいちゃみとゆい小池？ もうこいやん。こい姉妹やん」とツッコミを入れた。