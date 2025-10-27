『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映、入場者プレゼント第3弾は芥見下々氏描き下ろしの乙骨憂太
アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映の入場者プレゼント第3弾が発表された。第3弾は、原作者・芥見下々氏描き下ろし解禁ビジュアルステッカーで、11月1日より配布される。
【画像】豪華すぎるだろ…花澤香菜、緒方恵美ら呪術声優のお祝いコメント
本特典は、『劇場版 呪術廻戦 0』情報解禁時に公開された芥見下々氏描き下ろし解禁ビジュアルが、色違い2種1セットのステッカーになったもの。1人1点のみの配布となる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
