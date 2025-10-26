俳優・北村匠海が２６日、ＭＢＳ・ＴＢＳ系で放送された「日曜日の初耳学」に出演。朝ドラのオーディションで、一瞬でかなわない、と思わされた俳優について語った。

北村は今年放送されたＮＨＫの連続テレビ小説「あんぱん」でやなせたかしさんをモデルにした主人公の夫を好演した。今回が初めての朝ドラ出演だった。

実は１９歳の時、２０１９年放送の「なつぞら」のオーディションを受けており、「落ちました」とさわかに告白。吉沢亮、清原翔らと役を争ったという。吉沢はヒロイン（広瀬すず）の幼なじみで夭逝した山田天陽役を好演した。

吉沢は、過去に「初耳学」に出演した際、北村らと争った「なつぞら」オーディションについて「このメンツと並べられたら落ちたかも」と思ったことを打ち明けていたが、その放送を見ていた北村は「あの時、放送見てて、『何を謙遜してらっしゃるんだろう、吉沢亮くんが。絶対、吉沢亮でしょ』」と思ったという。「（吉沢くんの）存在感が圧倒的でしたし。佐藤寛太っていう劇団ＥＸＩＬＥの役者と一緒だったんですけど、オーディションの後、２人でコーヒー飲みに行って、『落ちたな…、これは落ちたな』って（話した）」。

オーディションで一緒だった吉沢について、「もう、光ってる子は、入ってきた瞬間に分かる」と振り返り、佐藤と「僕らが自己紹介したの、意味なかったんですかね？って（２人で話した）」と思い出しながら笑った。