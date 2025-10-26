「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手が、大一番で圧巻投球を披露した。ブルージェイズの強力打線を相手に４安打１失点８奪三振。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ・第２戦に続いて、ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。

ゲームセットの瞬間、山本は女房役のスミスの元へ歩み寄り、ハグをかわした。好リードで支えてくれた正捕手を真っ先にたたえた。ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦のブルワーズ戦に続く光景。前回はややぎこちなさも感じさせたが、２度目はスムーズに抱き合った。

八回２死の場面ではスミスのサインに「あー！」と驚くような表情を見せ、目を輝かせながらうなずいた。そしてアウトローのフォーシームで鮮やかな見逃し三振。打者の裏を欠く１球から感じられたのはコンビネーションの良さだ。

シーズンでは８月のエンゼルス戦で打ち込まれて以降、スミスとバッテリーを組む機会が減った。９月には正捕手の離脱もあり、ラッシング、ロートベットと組んだ。約２カ月ぶりにコンビを組んだ地区シリーズ・フィリーズ戦では五回途中３失点で敗戦投手に。そこから２戦連続の完投勝利はバッテリーの努力の結晶とも言える。

それだけにファンも「泣けた」「熱い」「最高のバッテリー」「スミスのハグに由伸への大きな信頼と愛を感じた」「今日は真っ先にハグできてよかった笑」と歓喜のコメントを残した。

ウイニングボールをつかんだマンシーは笑みを浮かべながら山本に手渡した。そしてキケ・ヘルナンデスには恒例となったお辞儀を繰り出し、ナインとハグをかわした。第１戦で打ち込まれたスネルとは笑顔のハイタッチ。山本の愛される人柄をにじませるようなシーンが歴史的的な完投勝利後にあった。