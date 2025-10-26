◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク10―1阪神（26日、みずほペイペイドーム）

主砲にチームを勢いづける一発が飛び出した。二回、ソフトバンクがリードを5点に広げてなお2死一、二塁。山川は阪神2番手岩貞が投じた高めのスライダーを逃さなかった。会心の一振りで放たれた打球は左中間席一直線。確信歩きからゆっくりとダイヤモンドを一周し、どすこいポーズを決めた山川は「完璧。今年一番くらいのいい打席になった」と大きくうなずいた。

本拠地2連敗は避けたいところで打線が爆発した。初回に1点を取られた直後の攻撃で栗原が同点打を放つと「栗（原）が打ってくれなかったらきつかった」と山川が勝ち越しの右中間フェンス直撃2点二塁打。その後も勢いは止まらず、二回には山川の3ランなどで6得点。終わってみれば14安打10得点の大勝で星を五分に戻した。

ポストシーズンに入ってからは3得点が最多だった。そんな中、接戦の第1戦を落とした翌日に3日のオリックス戦以来の2桁得点。山川も「僕が打ったことによって、みんな気持ち良くバットを振れる状況になった。こういう試合は大きい」と語る。昨年の日本シリーズで得られなかった本拠地での白星を挙げ、乗りに乗って甲子園に乗り込む。（大橋昂平）