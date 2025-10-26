「フィギュアスケート・全兵庫選手権」（２６日、尼崎スポーツの森）

男女フリーが行われ、女子はショートプログラム（ＳＰ）首位の坂本花織（２５）がフリーも１位となり、合計２２５・２９点で優勝した。ＳＰ２位の三宅咲綺（２２）は同１９０・８０点で２位。男子はＳＰ首位の壷井達也（２２）＝いずれもシスメックス＝が同２３６・７３点で優勝した。

坂本は「愛の讃歌」を情感たっぷりに滑った。冒頭からジャンプを成功させ、貫禄の演技を披露。「必死でした」と笑顔をみせた。２位だったグランプリシリーズのフランス大会から２２日に帰国したばかりだったが「時差ぼけとか試合の疲労とかが抜けてきて、ＳＰまでは若干残っていたのでちょっとつらいなというのがあったが、今日はコンディション的にはわりとよかった」と充実感を漂わせた。

フランス大会を「ヨーロッパで点数を出すのがフランス大会の課題だったので、そこを達成できでホッとしているのと、２位という悔しさと両方がある」と振り返り「次戦のＮＨＫ杯までに、課題を解消していい演技ができたら」と、シーズン中盤へさらに向上することを誓った。

地元兵庫県の大会で、多くの親族や知人が駆けつけた。声援に背中を押され「なかなか気軽に足を運んでもらえる試合は少ないので、いろんな人に見てもらいたいという気持ちも、緊張感もあった」と話し、試合後も写真や握手に応じていた。