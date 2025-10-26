[10.26 プレミアリーグ第9節](エミレーツ スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 23 ミケル・メリノ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

監督

ミケル・アルテタ

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリス・リチャーズ

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 18 鎌田大地

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 23 ジェイディー・カンボ

DF 24 ボルナ・ソサ

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 12 クリスタンタス・ウチェ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 9 エディ・エンケティア

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります