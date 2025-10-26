阪神は２６日の「ＳＭＢＣ日本シリーズ ２０２５」第２戦（みずほペイペイ）に１―１０で大敗。初戦の勢いをつなげず対戦成績は１勝１敗のタイとなった。

この日、７回まで５人の投手をリードした坂本誠志郎捕手（３１）は「やられたまま終わるわけにはいかないし、やり返せるチャンスはいくらでもある。みんなでやり返しに行きたい」と悔しさをにじませながらも前を向いた。

１点を先制した直後の初回から先発デュプランティエが鷹打線に飲まれた。無死一、二塁から塁を飛び出していた二走・柳田をタッチアウトに仕留めて流れを引き戻しかけたが、栗原、山川の連続適時打を食らって一挙３失点。

２回も周東、近藤の適時打で失点を重ね、代わってマウンドに上がった２番手・岩貞も山川の３ランを被弾。序盤は相手の勢いを止めることはできず、２回で８点を追う展開となった。

マスクを被った坂本は「相手もいっぱい研究してきてるのも感じました」と振り返りながら「同じ相手とこれだけやれるのは、そこにヒントもあるのかなと思うし。うちの投手陣は抑える力もあるので、自分は楽しみながらやっていきたい」と次戦への修正に意欲を見せた。

強力打線と盤石の投手陣で勝ちかがってきたパリーグ王者との真っ向勝負。「１球、１打席、１人で変わるのが野球。それを突き詰めてできる最高の機会だと思うので。全部を経験して、いろんなことを感じながらできる喜びもありながら。結果で応えたい思いはあるので頑張りたいです」と力強く語った。

虎の最強投手陣をけん引する扇の要が強力打線を攻略し、２年ぶりの日本一に導く。