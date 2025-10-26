【復讐代行】小学生の「軽いおまじない」が本物の呪いに変貌！いじめっ子が泣き崩れた瞬間【作者に聞く】
小学校で流行する、相手に罰を与える妖精のおまじない。いじめを受ける女の子が一縷(いちる)の望みをかけておまじないを繰り返した結果、その効果は想像を超えるものになってしまい――？「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもないさん(@daredemonaidare)。
■「人を呪わば穴二つ」復讐が救済に変わる驚愕展開
雑誌をきっかけに、小学生の間で広まった仕返しのおまじない「リリベルちゃん」。本来はちょっとした怪我をする程度の「罰」で済む気軽なものだった。しかし、クラスメイトの相沢さんから凄惨ないじめを受けていた語り手の春香と友人の彩は、復讐のためにおまじないを何度も何度もかけ続ける。
すると、相沢さんは怪我一つしないどころか、逆に春香たちが交通事故に遭ってしまう。しかも事故を起こした車には、復讐相手の相沢さんが乗っていた。一見、罰が主人公たちに返ってきたかのような展開だが、いじめっ子の相沢さんは突然土下座し、事故の一部始終を語り出す――。罰の内容も範囲も、おまじないではなく正真正銘の「呪い」へと変貌してしまった展開と、人間と怪異の恐ろしさが織り交ぜられて描かれる短編作品だ。
本作のアイデアのきっかけについて、誰でもないさんは、「子どもに流行るような軽いおまじないから怖いことが起きる、というものを描こうと思ったのがきっかけだ」と語った。
■最も怖かったのは「死に怯えた」相沢さんの表情
むごいいじめ、異形のリリベルちゃん、交通事故、事故の真相…と、種類の違う恐怖が立て続けに描かれる本作で、作者自身が特に思い入れのあるシーンとして挙げたのは、事故のあと、車から降りてくる相沢さんの表情の怖さだという。「その表情の理由は死に怯えていたゆえにだった、という」と、複雑な心情の描写に言及した。
被害者と加害者の逆転、復讐が救済に変わるという立場の入れ替わりが本作の魅力だが、こうした描き方の狙いを尋ねると、「“人を呪わば穴二つ”に尽きる」と、簡潔に答えた。
また、リリベルちゃんの極端さが、人間と怪異のどちらが異常なのか考えさせられる点については、ホラーを描くうえで「怖いという感情は、辿っていくとすべて『死』に繋がるものなので、死と人間を繋ぐ流れを具現化した姿が怪異なんだと思う」と、ホラーに対する深い洞察を示した。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
