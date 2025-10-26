プロ野球の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２６日、みずほペイペイドーム福岡で第２戦が行われ、ソフトバンクが阪神に１０―１で大勝し、１勝１敗とした。

２７日は試合がなく、第３戦は２８日午後６時から甲子園球場で行われる。

快打を連発

快打を連発した姿は、とても満身創痍（そうい）とは思えない。ソフトバンク・周東が、５打数５安打の固め打ち。日本シリーズの１試合最多安打記録を更新した。

最も「らしさ」が出たのは二回だ。二死一塁からの初球、一塁走者の牧原大が盗塁を決めて好機が生まれ、「自分の役割は走者をかえすことだけだと気合が入った」。３球目の速球を逆らわずに左中間へはじき返すと、快足を飛ばして適時三塁打に。「役割を果たすことができた」とうなずいた。

開幕から安打を量産していたが、４月下旬に死球を受けて右ひ骨を骨折し、約１か月間離脱。レギュラーシーズン終盤にも背中を痛めて９６試合の出場にとどまり、規定打席には１３打席届かなかった。チームはリーグ連覇を果たした中、選手会長として力になれない時期も長く、歯がゆい思いをしたはずだ。

試合後、お立ち台に上がり、「長い（プロ野球の）歴史の中で、打撃で名を刻めるとは思っていなかった」と周東。昨年はあと一歩で逃した頂点に上るため、気力を振り絞っている。（大背戸将）