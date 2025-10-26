阪神が２６日、「ＳＭＢＣ 日本シリーズ２０２５」第２戦（みずほペイペイ）でソフトバンクに１―１０で大敗。対戦成績を１勝１敗のタイとされた。前日２５日の緊迫した第１戦から一転し、先発・デュプランティエが２回もたず７失点の背信投球。それでも藤川球児監督（４５）は平静を崩さなかった。

初回には佐藤輝の２試合連続打点となる右前適時打で相手先発・上沢から１点を先制する幸先のいい滑り出し。だが、その裏に暗転した。デュプランティエが二死一、二塁から栗原に右前適時打を浴びて同点。続く山川に中越え２点二塁打を許し、一瞬にして２点ビハインドの展開となった。

藤川監督はデュプランティエの投球に関し「立ち上がりにちょっと押し切られましたね。（初回の）もう１個のアウトのところで、栗原選手がいいタイムリーを打ったので。まあ、こういう日だったんでしょうね」と平然。助っ投にシリーズ独特の硬さがあったのかという問いには「全然」と即否定した。

デュプランティエは２回も立ち直ることなく、周東の適時三塁打、近藤の適時二塁打を浴びたところで降板。救援登板した岩貞も山川に３ランを浴びるなど、勢いを止めることはできなかった。

打線は２回以降、散発４安打で無得点。ソフトバンク投手陣の前に２試合連続の２桁１２三振を喫した。敵地でコテンパンに叩かれたことは事実だが、指揮官は１敗は１敗とばかりに涼しい顔。「勝つか負けるかだけなので。内容はもう。今日は終わったので、明日１日空けて、甲子園で３つ戦うと。１勝１敗。それだけですね」とサバサバした表情を浮かべ、今後だけを見据えた。