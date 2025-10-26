櫻坂46中嶋優月「飛行機通学」エピソードに一同驚愕！「マインクラフト」で「有吉ぃぃランド」に異変！？
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
10月26日（日）は、ゲストに井口浩之（ウエストランド）、ママタルト、中嶋優月（櫻坂46）、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）を迎えて、「マインクラフト」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】櫻坂46中嶋優月「飛行機通学」エピソードに一同驚愕！「マインクラフト」で「有吉ぃぃランド」に異変！？
ゲストの井口、中嶋と港区・新橋からスタート！
約1年ぶり、久々の登場となる中嶋は「覚えていらっしゃるでしょうか？」と、不安な様子。そんな中嶋に「覚えてるよ〜」と鶴瓶師匠ばりの返しを決める有吉です。
新橋のサラリーマンやOLも足を運ぶ人気店「Tokyo焼売マニア」へ。「焼売7種盛り」は、山椒に唐辛子を練り込んだ「しびれ焼売」やチーズ入りの「イタリアン焼売」など、バラエティに富んだ焼売が楽しめます。
まずは、ノーマル「マニアな焼売」から。「マジで100個食べられる」と有吉。中嶋も、あまりのおいしさに「んん〜おいしい！」と感動します！
続いて7種盛りの中から「しびれ焼売」をチョイス。「うまさと熱さと辛さ」から、不思議な動きになる有吉。
「広東焼売」を選んだ井口も熱さと格闘！ 猫舌でうまく食レポができません。
ここで、中嶋の「大学に飛行機で通学していた」というエピソードを紹介！ 櫻坂46の活動をしながら福岡にある大学に通っていた中嶋は、今春めでたく卒業！ その頑張りエピソードに、一同驚きを隠せません。
「大変でした…お金が…」と飛行機代について赤裸々に語る中嶋は、「（マイルが貯まって）すっごいランクになっちゃって…」と告白。日帰り通学とレッスンをこなす怒涛のスケジュールだったそう。
「これからは頑張って働きたいなと思っています。返さなきゃいけないものがいっぱいあるので」と意気込む中嶋。「それに比べて…」と矛先は井口へ。
今回プレイするのは、番組でもおなじみの「Minecraft(マインクラフト)」。
10月5日に、番組公式YouTubeで行われた「マイクラ24時間生配信」。メインパーソナリティーの井口を筆頭に、きしたかの、ロッシー(野性爆弾)、マイクラ教育の第一人者・タツナミショウイチ、丹生明里が集結し、チーム一丸となって生配信に挑みました。
実はその裏で、有吉たちは密かにある計画を立てて実行！ 題して「24Hマイクラ2025〜エピソード0〜」。
前回の放送で、渡月橋(京都)のような大きな橋を作成した有吉たち。今回の放送では、「有吉ぃぃランド」にある富士山の修復と滝作りに着工します。しかし！
「有吉ぃぃランド」が呪われた島に？ プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
