心ときめく冬に…THE KISSのDisneyコレクションで特別なクリスマス♡

街中が煌めきだすこの季節に、THE KISSのDisneyコレクションから心ときめくクリスマス限定ジュエリーが登場します。シンプルでありながらも、ミッキーのモチーフや繊細なストーンが輝くデザインは、大切な人との絆をより一層深めてくれそう。ペアで身に着ければ、きっと毎日が特別に感じられるはず。特別な日に、自分へのご褒美やプレゼントにもぴったりのジュエリーです♡

心をときめかせる、上品で遊び心のあるペアリング

【ペアリング】

今回のコレクションでは、シンプルなフォルムにミッキーアイコンやストーンをランダムに散りばめたペアリングが登場。爪を使わずに留めたストーンが、指先で繊細にきらめきます。

ピンクゴールドカラー（\17,600税込）はやわらかな印象を、シルバーカラー（\15,400税込）は洗練された雰囲気を演出。

さらに、オンラインショップ限定カラーとして、BKコーティングモデル（\17,600税込）と、シルバー（\15,400税込）のペアもラインアップ。

どのカラーも、身に着けるたび心をときめかせてくれる特別な存在です。

きらめく胸元に、幸せを映すペアネックレス

【ペアネックレス】

軽やかに揺れる2つのモチーフが、胸元で上品にきらめくペアネックレス。ミッキーアイコンにストーンをあしらい、さりげないアクセントをプラス。

ピンクゴールド×ブラックコーティングのコンビデザインは、互いの個性を映し出すように華やかで印象的。

素材はシルバー925を使用し、キュービックジルコニアの繊細な輝きが大人の女性らしさを引き立てます。

各\17,600（税込）と手に取りやすい価格もうれしいポイント。大切な人とお揃いで、冬の街を歩きたくなるジュエリーです。

今年の冬を彩る、特別なギフトを♡

THE KISSのDisneyコレクションは、日常に寄り添いながらも心を華やかにしてくれるクリスマス限定の特別なジュエリー。身に着けるたび、冬の澄んだ空気のようにピュアな気持ちを思い出させてくれます。

ペアでお揃いにするのはもちろん、自分へのご褒美にも。全国のTHE KISS直営店と公式オンラインショップで11月1日（土）より発売予定。“想いをかたちにする”特別なプレゼントを選んでみて♡