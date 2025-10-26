高市総理はASEAN関連の首脳会議など一連の日程を終え、マレーシアから帰国の途につきました。「各国首脳と信頼関係を築くことが出来た」と初外遊の成果を強調しています。

高市総理

「各国の首脳との間でですね、今後の協力の基礎となる信頼関係をしっかり構築することができたと思っております」

総理就任後、初の外国訪問で、ASEAN関連の首脳会議に出席した高市総理は、「ASEAN諸国、同志国との連携強化を確認できたので、非常に有意義だった」などと、成果を強調しました。今回の訪問では、AIや安全保障分野などでの協力を確認し、共同声明などをまとめています。

また、フィリピンやマレーシアなどと首脳会談をおこなったほか、アメリカのトランプ大統領とも電話会談をおこない、日米同盟を更なる高みに引き上げていくことで一致しています。

ある政権幹部は、高市総理について「信頼関係を築くのが上手い、期待感とともに高い評価を得ることが出来た」と話しています。

アジアを歴訪中のトランプ大統領は、27日に6年ぶりに日本を訪れる予定で、28日に高市総理は対面では初めてとなる日米首脳会談にのぞみます。