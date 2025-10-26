◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク10―1阪神（26日、みずほペイペイドーム）

たかが1勝だが、されど1勝でもある。初戦は8安打で1得点に終わり、本拠地という「地の利」を生かせずに敗れたが、2戦目は14安打10得点と打ちまくり、自信も取り戻したのではなかろうか。対戦成績も1勝1敗の五分に。最高の形で敵地甲子園に乗り込む。

それにしてもよく打った。5番の栗原だ。初回。2死一、二塁の好機で、相手先発デュプランティエの鋭く曲がるナックルカーブを右中間へはじき返す同点打とした。

「先制されたけど、このチャンスを生かしてすぐに追い付こうという思いだけだった。流れを持ってこられたと思う」

栗原本人が満足げに振り返ったように、本当に大きな一打だった。初回の守りでは先発上沢が2番中野からの3連打で、いきなり1失点。黒星発進したチームにとっては痛恨の先制点となった。

しかも、直後の攻撃では無死一、二塁の好機を走塁ミスや頼りの4番近藤の三振などでふいにしかけるなど重苦しい空気が流れる中での一打だっただけに、価値がある。

思えば、短期決戦で無類の勝負強さを誇った球団OBの内川聖一氏は「短期決戦はどれだけ打つかじゃなく、どこで打つか。それが重要」と言っていた。打線が14安打したこの試合、栗原の安打はこの1本のみだったが、最高の1本となった。チームを生き返らせた同点打ではなかったか。（石田泰隆）