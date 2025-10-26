西武の古賀悠斗捕手（26）が、秋季練習で危機感を口にした。

23日に行われたドラフト会議で、西武は「大学ナンバーワン捕手」と評される小島大河捕手（明大）を1位指名し、交渉権を獲得した。捕手の1位指名は2013年の森友哉（大阪桐蔭高）以来、12年ぶりとなった。

古賀悠は今季、自己最多の112試合に出場、95試合で先発マスクをかぶり、西口文也監督（53）からも「正捕手だと思っている」と信頼を寄せられる存在だ。だが、「ドラ1で獲得したということは、球団としても捕手が一番欲しいということ」と、その意味を誰よりも重く受け止めている。

ドラフト1位指名の明大・小島は東京六大学リーグ戦で通算68試合に出場し、打率3割4分、7本塁打、53打点をマークしている「強打」を大きな武器とする捕手だ。

古賀悠も今季は自己最多の7本塁打を放つなどパンチ力を発揮したが、打率2割2分8厘は自身も決して納得できる数字ではない。「捕手としては、打撃の前に捕手としてやるべきことが当然山ほどあるのですが、現代野球の流れ的に、まず打てないと試合には出られないし、レギュラーにはなれない。僕自身、打撃に関してはもっと上を求められていると思っています」と自ら課題とする。

入団して4年。これまでは現オリックスの森友哉捕手（30）や、炭谷銀仁朗捕手（38）などを常に「追いかける」立場だったが、年齢的にも実績的にも徐々に「追いかけられる」立場となった。

「年数が増えれば増えるほど追われる立場になる。捕手というポジションは1つしかない中で、入ってきてすぐに試合に出て抑えて、その選手が打って勝ったりすれば、すぐに奪われてしまう厳しいポジション。これまで以上に危機感を持って、自分も成長しながらどれだけ1つのポジションを守り抜けるかがこれからのテーマ。『西武の正捕手は古賀悠』と言われるように、今を大事にしていきたい」

プロの世界で4年間培ってきた経験値を武器に、守備やリード面に加え打棒でもより一層投手を勝利に導ける捕手を目指していく。（上岡真里江）