16歳・長大星は5打のリードを守り切れず プレーオフ惜敗で涙「本当に悔しい」
＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権 最終日◇26日◇エミレーツ・GC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞2位と5打差をつけてスタートした16歳・長大星（勇志国際高）だったが、フィファ・ラオパックディ（タイ）とのプレーオフに敗れ、優勝には届かなかった。
【写真】ドバイの摩天楼めがけて白球一直線！
3日目を終えて、長、そして中野麟太朗（早大）が続き、日本勢がワンツー体制を築いていた。 迎えた最終日、長は4バーディ・6ボギーの「74」。中野は4バーディ・2ボギーの「71」でラウンドを終えた。伸び悩む同組の2人を尻目に、ラオパックディが「68」をマーク。正規の最終ホールまでは長が1打差で首位を守っていたが、ラオパックディがバーディを奪ったのに対し、長は約1.5メートルのウィニングパットを外し、勝負はプレーオフにもつれ込んだ。18番と17番を交互に繰り返す形式で行われたプレーオフは、3ホールに及ぶ熱戦に。最終18番でラオパックディがバーディ、長がパーとし、勝負の行方が決した。ラウンド後、長は大粒の涙を流し、その悔しさを爆発させた。ラウンド後のインタビューでも涙をこらえきれず「本当に悔しい」と心境を吐露した。トータル13アンダーで中野は3位。今年が最後のアジアアマと位置づけていたが、昨年の日本大会に続く3位で大会を終えた。トータル8アンダー・8位からスタートした片野貫一朗（エリム・クリスチャン・カレッジ）は「74」とスコアを落とし、トータル6アンダーの14位だった。 小林翔音（日大）は今週初のアンダーパーとなる「69」をマークし、トータル3アンダー・19位。小林匠（大阪学院大）はトータル2アンダー・21位。隅内雅人（日大）はトータル5オーバー・38位。松山茉生（福井工大福井高）は、トータル7オーバーの42位タイで大会を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権 最終結果
長大星 成績＆プロフィール
首位浮上の中野麟太朗にまさかのトラブル キャディが来ず…代打は日本人ギャラリー？
最強ジャパン出陣！ 国別対抗のスコア速報
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由
【写真】ドバイの摩天楼めがけて白球一直線！
3日目を終えて、長、そして中野麟太朗（早大）が続き、日本勢がワンツー体制を築いていた。 迎えた最終日、長は4バーディ・6ボギーの「74」。中野は4バーディ・2ボギーの「71」でラウンドを終えた。伸び悩む同組の2人を尻目に、ラオパックディが「68」をマーク。正規の最終ホールまでは長が1打差で首位を守っていたが、ラオパックディがバーディを奪ったのに対し、長は約1.5メートルのウィニングパットを外し、勝負はプレーオフにもつれ込んだ。18番と17番を交互に繰り返す形式で行われたプレーオフは、3ホールに及ぶ熱戦に。最終18番でラオパックディがバーディ、長がパーとし、勝負の行方が決した。ラウンド後、長は大粒の涙を流し、その悔しさを爆発させた。ラウンド後のインタビューでも涙をこらえきれず「本当に悔しい」と心境を吐露した。トータル13アンダーで中野は3位。今年が最後のアジアアマと位置づけていたが、昨年の日本大会に続く3位で大会を終えた。トータル8アンダー・8位からスタートした片野貫一朗（エリム・クリスチャン・カレッジ）は「74」とスコアを落とし、トータル6アンダーの14位だった。 小林翔音（日大）は今週初のアンダーパーとなる「69」をマークし、トータル3アンダー・19位。小林匠（大阪学院大）はトータル2アンダー・21位。隅内雅人（日大）はトータル5オーバー・38位。松山茉生（福井工大福井高）は、トータル7オーバーの42位タイで大会を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権 最終結果
長大星 成績＆プロフィール
首位浮上の中野麟太朗にまさかのトラブル キャディが来ず…代打は日本人ギャラリー？
最強ジャパン出陣！ 国別対抗のスコア速報
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由