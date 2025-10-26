任期満了に伴う上越市長選挙が26日に投開票され、無所属・新人の元外交官、小菅淳一さん(73)が初当選を決めました。小菅氏は上越市の高田高校から東京大学に進み、卒業後は41年にわたり外交官を務めました。選挙戦では20年前に合併した旧町村地域の振興や、交流拠点「こどもセンター」の整備、上沼道や直江津港のインフラ整備の促進などを訴えました。





開票結果 (23時確定) 市選管発表

当選 小菅淳一氏(73) 2万4039票

風間直樹氏(59) 1万9586票

中川幹太氏(50) 1万6295票

石田裕一氏(62) 1万1567票

宮越 馨氏(84) 9834票

丸山 章氏(71) 3751票



新潟県内の市長選挙としては過去最多の6人が立候補した激戦を、小菅氏が制しました。上越市選管によりますと、投票率は56.63％でした。