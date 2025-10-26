◇スコットランド・プレミアリーグ セルティック1―3ハーツ（2025年10月26日 英国・エディンバラ）

セルティックのFW山田新（25）が公式戦9試合ぶりの出場を果たした。敵地で行われたハーツとの首位攻防戦で1―3の後半15分からピッチに入った。

今夏にJ1川崎フロンターレから加入したストライカーはここまでリーグ戦3試合に出場したが、8月31日のレンジャーズ戦を最後にベンチ外が続き、欧州リーグの登録メンバーからも外れていた。

昨季までリーグ4連覇と国内で圧倒的な強さを誇ってきたセルティックは今季開幕8試合を終えて首位ハーツを勝ち点5差で追う2位と例年の勢いに欠けている。腰と太腿裏に問題を抱えるFW前田大然がハーツ戦も含めて公式戦3試合連続でベンチ外。今季新加入のFWイヘアナチョも23日に行われたシュトゥルム・グラーツ（オーストリア）との欧州リーグで負傷交代を強いられてハーツ戦を欠場した。

開始8分にオウンゴールで先制を許したセルティックは4分後にMFマクレガーが同点弾を決めたが、後半に入ると7分と10分に立て続けに失点。山田はMF旗手怜央ら3選手が同時にベンチに下がった15分の選手交代でFWケニーに代わって出場した。限られた時間でシュート2本を記録したが、不発に終わって1―3のまま敗戦。前節19日のダンディー戦に続く2連敗を喫したチームは5勝2分け2敗の勝ち点17にとどまり、勝ち点25まで数字を伸ばしたハーツに8差をつけられた。