モデルの亜希（56）が26日、自身のインスタグラムを更新し、25日に行われた「高嶋ちさ子のザワつく！音楽会2025」で東京・日本武道館のステージに立ったことを報告した。

家族ぐるみの付き合いがある友人のバイオリニスト・高嶋ちさ子の公演に出演するため、2023年からバイオリンに挑戦。一昨年、昨年に続いて「ザワつく！音楽会」に参加し、「今日は肩と首がパンパン でも幸せな張りです笑」と充実の笑みを浮かべるショットを投稿。「昨夜の#高嶋ちさ子のザワつく音楽会 IN日本武道館 有難うございました」と感謝をつづった。

1985年にアイドルグループ「セブンティーンクラブ」でデビューした経歴を持つ亜希は、「16歳でアイドルを目指しながら、歌の道を少し経験した私には、ぶ、ぶ、武道館は高校野球で言うと甲子園？憧れの聖地でした」と武道館に立った感動を明かす。

「朝から食欲もなく、ザワつくのケータリングが大好きな私も昨日は全く食べすで、とにかく楽屋で指を動かしてた」と当日を振り返り、「マイナスからスタートしたことがカタチになる事を経験すると、不思議と欲張りになるなぁって思ったりする！まだまだやれる事あるかも」と意欲的につづった。

多くの友人も演奏を見に来てくれたそうで「色んな人に、色んなことに、色んな出会いに、いっぱいいっぱい感謝して、また明日から！」と記している。